Sf. Ioan cel Nou, ocrotitorul Episcopiei Basarabiei de Sud, cinstit la Cahul: Nu s-a rușinat de Crucea lui Hristos

Sf. Ioan cel Nou de la Suceava a fost cinstit miercuri la Paraclisul Episcopal din Cahul, unde Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a amintit că sfântul „nu s-a rușinat de Crucea lui Hristos, ci și-a asumat purtarea ei cu demnitate și statornicie”.

„În jurul anului 1330, în timpul unei călătorii comerciale spre Cetatea Albă, Sfântul Ioan a fost învinuit pe nedrept de căpetenia corabiei și adus înaintea dregătorului păgân al cetății. Fiind îndemnat să se lepede de Hristos și să aducă jertfă idolilor, el a mărturisit cu neînfricare credința creștină, alegând mai degrabă chinurile și moartea decât despărțirea de Domnul”, a spus ierarhul.

„A fost supus unor cumplite torturi, bătut fără milă și târât pe ulițele cetății, iar în cele din urmă și-a încredințat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, primind cununa cea neveștejită a muceniciei. Prin răbdarea și statornicia sa, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou rămâne pentru noi chip al credinței neclintite și al biruinței lui Hristos asupra suferinței și morții.”

Ocrotitor pentru două eparhii

Preasfinția Sa a vorbit despre aducerea cinstitelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Cetatea Albă la Suceava, în timpul domniei binecredinciosului voievod Alexandru cel Bun, eveniment înscris în calendar ca sărbătoare cu data de 24 iunie.

Părintele episcop a amintit că sfântul ocrotește atât Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, cât și Episcopia Basarabiei de Sud.

„La venirea Noastră în Episcopia Basarabiei de Sud, în anul 2018, cunoscând viața Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou și dragostea pe care a purtat-o față de Hristos până la jertfa supremă, am hotărât să-l așezăm între ocrotitorii eparhiei, încredințându-i slujirea noastră și pe toți credincioșii din această parte de țară”, a spus Preasfințitul Părinte Veniamin.

„De atunci, îl cinstim în fiecare an cu multă bucurie și evlavie, simțind ajutorul și mijlocirea sa în lucrarea pastoral-misionară.”

Exemplu pentru credincioși

Un moment de mare binecuvântare a fost anul 2019, când vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen al Sucevei și Rădăuților a dăruit Episcopiei un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Ioan cel Nou, păstrate la Centrul Eparhial din Cahul.

„Prin această binecuvântare ne bucurăm de prezența și ocrotirea sfântului în mijlocul nostru”, a spus ierarhul.

Preasfințitul Părinte Veniamin i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul de credință și statornicie al sfântului, care a înțeles că viața aceasta este trecătoare și vremelnică, iar timpul pe care Dumnezeu ni-l dăruiește este vremea lucrării mântuirii noastre.

„Suntem chemați să nu ne alipim inima de cele trecătoare, ci să căutăm Împărăția lui Dumnezeu și să trăim în ascultare de voia Sa. Mă rog ca Bunul Dumnezeu să ne călăuzească neîncetat pașii pe calea mântuirii, să ne întărească în credință, să ne dăruiască puterea de a împlini întotdeauna voia Sa cea sfântă și să ne învrednicească, prin rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, de bucuria împărăției celei veșnice”, a încheiat ierarhul.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Sfânta Maria” a Episcopiei Basarabiei de Sud.

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Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud