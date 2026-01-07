Aproape două milioane de români îl au ca ocrotitor spiritual pe Sf. Ioan Botezătorul

Aproape 2 milioane de români își serbează onomastica de sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul, 7 ianuarie, conform ultimelor date ale Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Dintre aceștia, 1.296.437 sunt bărbați. Cel mai des întâlnit nume este Ioan (436.873), urmat de Ionuț (366.329), Ionel (131.634), Nelu (19.867), Ivan (7.931), Jan (4.363), Ionică (4.361), Jean (3.307) și Ioniță (1.778).

În cazul femeilor, dintre cele 656.577, cele mai multe persoane care își cinstesc ocrotitorul marți se numesc Ioana (394.552), apoi Ionela (148.488), Oana (71.757), Ionica (19.006), Nela (10.645), Ionelia (6.752), Jana (4.665), Ionuța (579) și Onuța (133).

Sfântul Ioan Botezătorul a fost toată viața Proroc şi Înaintemergător al Mântuitorului Iisus. A fost pecetluit cu această chemare încă de la venirea lui pe lume, printr-o naștere minunată, vestită de înger (Luca 1, 17; 76); apoi, încă de tânăr, este un Proroc al pocăinței: iubește înfrânarea şi viața aspră din pustia Iordanului. Aici, în pustie, trăiește, predică, mărturisește şi botează în Iordan pe cei care cred în cuvântul propovăduit de el (Luca 3, 1-6; Matei 3, 2-6).

Botezătorul Domnului este cel mai cunoscut și popular dintre sfinții cu numele de Ioan, însă calendarul ortodox oferă numeroase modele de oameni sfinți cu acest nume, precum Ioan Gură de Aur, Ioan cel Nou de la Suceava, Ioan Iacob, Ioan din Galeș și Ioan Valahul.

De asemenea, și Mitropolitul Banatului își sărbătorește onomastica în această zi.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro