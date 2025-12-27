Sf. Gherasim de la Tismana, serbat în satul natal: Este o binecuvântare pentru localitate

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a slujit vineri în localitatea Poduri din județul Bacăul, locul de naștere al Sf. Gherasim de la Tismana.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a subliniat că cele mai importante daruri pe care le-am primit noi, oamenii „sunt cele pe care le ducem înaintea Domnului și pe care El le binecuvântează și Le primește, iar acestea sunt sfinții”.

„Mare binecuvântare este pentru această comună că unul dintre oamenii de aici a fost primit în ceata Sfinților, Cuviosul Gherasim, din familia Iscu, care astăzi își are prima zi de pomenire oficială în calendarul nostru ortodox”.

„Dintre cei 16 Sfinți români, care s-au adăugat anul acesta în calendarul nostru, doi sunt din regiunile Bacăului, iar unul este consătean al dumneavoastră”, a adăugat Preasfinția Sa.

Cuviosul Gherasim

Sf. Gherasim de la Tismana a fost arestat în 1948. Dus inițial la Craiova, apoi la Aiud, Pitești, Gherla și la Canal, la Poarta Albă. După lungi suferințe purtate, s-a îmbolnăvit și a fost dus la Sanatoriul din Târgu-Ocna. A trecut la cele veșnice la 25 decembrie 1951.

„Cuviosul Gherasim în urmă cu 74 de ani, în noaptea de Crăciun, pleca înaintea lui Dumnezeu, ultima lui călătorie pământească după ce mai întâi și-a iertat prigonitorul, cel care îl chinuise și care în mod normal și omenesc ar fi fost vrednic de blestem și de dispreț”, a evidențiat ierarhul.

„Însă Cuviosul Gherasim nu a dat frâu acestor gânduri omenești, el a fost un creștin adevărat și a înțeles că a iubi chiar și pe cel ce îți face rău este semnul puterii lui Dumnezeu și al urmării Lui”.

În contextul sărbătorii dedicate Sfântului băcăuan, a avut loc și prezentare expoziției foto-documentare „Chipuri ale mărturisirii în vremea prigoanei comuniste: Sfinții Visarion de la Lainici și Gherasim de la Tismana”, organizată de Elena-Brîndușa Popovici, arheolog și muzeograf al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului