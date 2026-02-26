Senatul a adoptat propunerea legislativă care instituie 2027 drept Anul „Ilie Năstase”

Senatul României a adoptat, miercuri, propunerea legislativă prin care se instituie 2027 „Anul Ilie Năstase”, informează Agerpres.

Proiectul a fost inițiat de 94 de parlamentari și are ca motivație evocarea marilor performanțe reușite de fostul mare sportiv român. În 2027 se vor împlini 60 de ani de la câștigarea primului turneu de tenis din cariera lui Ilie Năstase, eveniment petrecut la Cannes (Franța) în 1967.

Legea încredințează Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) organizarea și coordonarea activităților care vor marca „Anul Ilie Năstase”.

COSR va fi responsabil de transmiterea calendarului activităților pentru 2027 către autoritățile naționale și misiunile diplomatice.

„Autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile sportive și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot organiza acțiuni și evenimente cu caracter sportiv, educativ și artistic”.

„Cu prilejul marcării Anului Ilie Năstase, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse, potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic și/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaționale sau programele de promovare organizate”, se arată în proiectul de lege.

Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune au datoria de a realiza programe prin care să marcheze „Anul Ilie Năstase”.

Propunerea legislativă urmează a fi dezbătută de Camera Deputaților, for decizional în acest caz.

Ilie Năstase, primul lider mondial al tenisului

Ilie Năstase, născut în 19 iulie 1946 la București, este unul dintre cei mai importanți jucători din istoria tenisului masculin și primul lider mondial oficial al clasamentului ATP.

A devenit numărul 1 mondial în 1973, anul în care a fost introdus clasamentul computerizat ATP. În cariera sa, a câștigat 58 de titluri la simplu și 45 la dublu, performanțe care îl plasează printre cei mai titrați jucători ai anilor ’70.

La turneele de Mare Șlem, Năstase a câștigat două titluri la simplu: US Open în 1972 și Roland Garros în 1973. A mai disputat finale la Wimbledon (1972, 1976) și la Openul Australiei (1971, 1972). La dublu, a obținut trei titluri de Mare Șlem, inclusiv la Roland Garros și Wimbledon.

Un moment de referință al carierei sale a fost câștigarea Turneului Campionilor (Masters) de patru ori (1971, 1972, 1973, 1975), competiție care reunea cei mai buni jucători ai sezonului. De asemenea, a contribuit decisiv la parcursul echipei României în Cupa Davis, ajungând în trei finale (1969, 1971, 1972).

Ilie Năstase este, indubitabil, cel mai mare tenisman român. El a fost recunoscut drept una dintre figurile emblematice ale tenisului mondial, prin includerea în International Tennis Hall of Fame în 1991.

În 2016, Ilie Năstase a fost decorat de Președintele României cu cea mai înaltă distincție a statului român: Ordinul Național „Steaua României” în grad de comandor.