Un secol de la construirea bisericii din parohia clujeană Mănăstireni: IPS Andrei a resfințit lăcașul de cult

Mitropolitul Andrei a resfințit sâmbătă Biserica „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni, județul Cluj, construită între 1925 și 1927.

Lăcașul de cult a trecut, în ultimii cinci ani, printr-un amplu proces de renovare care a inclus lucrări la acoperiș, instalații, tâmplărie, restaurarea picturii și reamenajarea curții.

La eveniment au participat numeroși credincioși, autorități civile și militare, reprezentanți ai cultelor religioase din localitate, reprezentanți ai mediului academic și cultural, în frunte cu președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop.

În predica rostită la Sfânta Liturghie, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a evidențiat mijloacele pe care Biserica le pune la îndemâna în vederea pregătirii sufletului pentru post.

„Omenirea de mii de ani aștepta nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Pregătire spirituală pentru Crăciun se făcea cu multă, multă vreme înainte ca Domnul să vină pe pământ. Era o așteptare binecuvântată. Cum ne pregătim de Crăciun: postind, care, cât putem, spovedindu-ne bine, împărtășindu-ne. Ne pregătim pentru Crăciun fiind milostivi”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„Întotdeauna suntem chemați să facem faptele milei trupești, dar în mod special, în Postul Crăciunului, în apropierea praznicului acesta mare, când Domnul coboară printre noi, muritorii, ca să ne ridice la ceruri”.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a oferit diplome și distincții tuturor celor implicați în procesul de renovare a lăcașului de cult.

Mănăstireni

Localitatea Mănăstireni este atestată documentar în anul 1275, fiind una dintre cele mai vechi așezări din zona de vest a județului Cluj.

Biserica Ortodoxă „Înălțarea Domnului” din Mănăstireni, Protopopiatul Huedin, își are începuturile în primele decenii ale secolului al 20-lea. Piatra de temelie a fost așezată în data de 19 iulie 1925, de protopopul martir Aurel Munteanu.

Slujba de sfințire a avut loc în data de 6 noiembrie 1927 și a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Ioan Stroia, Episcopul Armatei.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim