Școala din spital: Universitatea de Medicină din Târgu Mureș vine în sprijinul elevilor de liceu cu boli cronice

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș a operaționalizat „Școala din spital”, pentru sprijinirea elevilor de liceu care nu pot frecventa cursurile din motive medicale.

Școala din spital este o structură de învățământ preuniversitar înființată în cadrul universității și funcționează în colaborare cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant și Spitalul Clinic Județean Mureș.

Programul este destinat elevilor care suferă de boli cronice, boli maligne sau alte afecțiuni ce necesită spitalizare, tratament ori monitorizare pe o perioadă mai mare de patru săptămâni.

„Prin acest demers, elevilor li se oferă posibilitatea de a-și continua parcursul educațional într-un cadru adaptat situației medicale și nevoilor individuale, facilitând participarea la procesul de învățare și susținerea evaluărilor școlare”, precizează UMFST Târgu Mureș.

În luna ianuarie, Ministerul Educației a lansat apelul național privind selecția cadrelor didactice pentru intrarea în Corpul național al profesorilor pentru „Școala din spital”.

Concursul se adresează cadrelor didactice care predau sau doresc să predea în spital în educația timpurie; în învățământul primar, gimnazial și liceal.

Înscrierea se face exclusiv electronic, iar depunerea candidaturilor se realizează pe tot parcursul anului calendaristic.

Foto credit: Facebook / UMFST Târgu Mureș