Satul natal al PS Timotei Prahoveanul la 600 de ani de atestare documentară: Comoara lui sunt oamenii

„Am avut, copil fiind aici, în Rădășeni, bucuria de a avea rudenii, prieteni, cunoscuți, oameni pe care i-am admirat întotdeauna”, a spus Preasfințitul Părinte Timotei vineri, la aniversarea a 600 de ani de atestare documentară a comunei natale. În cadrul manifestării, au fost evocate istoria și oamenii satului.

„Satul Rădășeni a avut aici o școală pentru preoți”, a precizat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Este un document de la jumătatea veacului al XVII-lea, care spune că era un mare protopsalt, Kyr Ghiorghie, care învăța pe tineri muzica psaltică, cântarea liturgică – un fel de seminar cu mult înainte de Școala de Cateheți de la Fălticeni și de alte școli de teologie foarte cunoscute mai târziu, mai ales de la începutul veacului al XIX-lea.”

„La această școală a învățat și un Domn al Moldovei” – Ștefan Tomșa, a amintit ierarhul. „Și de aceea a revenit aici și a ctitorit o biserică.”

Preasfinția Sa a mai evocat un moment remarcabil din istoria localității: când Părintele Cleopa le-a cerut ajutorul oamenilor din Rădășeni, aceștia i l-au acordat fără ezitare și au rectitorit paraclisul și chiliile de la Sihăstria care fuseseră mistuite de un incendiu.

„Mărturii cunoscute spun că 50 de căruțe au plecat de la Rădășeni încărcate cu daruri, cu meșteri”, a rememorat părintele episcop vicar.

„Se poate să fi fost 60. Și au rămas acolo și au ajutat și au refăcut Sihăstria. Iar Părintele Cleopa spunea că n-a mai întâlnit evlavie ca aici, că n-a găsit nicăieri colaci atât de mari ca la Rădășeni, pe care el îi asemăna cu roata căruței, și altele asemenea.”

Preasfințitul Părinte Timotei a oferit în dar icoane: primarului Neculai Perju, școlii din comună și scriitorului Grigore Ilisei, cetățean de onoare al localității.

Prezența ierarhului la eveniment „ne-a onorat comuna”, a spus primarul. „Preasfinția Sa a îndrăgit și îndrăgește aceste meleaguri și de fiecare dată a vorbit frumos despre Rădășeni în scrierile lui.”

Amintiri despre oamenii comunei

Scriitorul Grigore Ilisei a evocat în cuvinte deosebite Rădășenii copilăriei. „Straiele oamenilor erau, de fapt, expresia unei lumi interioare cu totul aparte”, a spus el.

În cadrul evenimentului, dr. Vasile Astărăstoae și dr. Mircea Onofriescu, profesori la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi, au primit fiecare titlul de „Cetățean de onoare” al comunei Rădășeni.

Dr. Vasile Astărăstoae și-a început cariera ca medic la Rădășeni. „Cei 4 ani pe care i-am petrecut aici sunt anii cei mai frumoși din viața mea”, a spus el. „În primul rând că am căpătat încredere în mine și am căpătat-o de la acești oameni. În al doilea rând, am învățat că întotdeauna poți să afli ceva nou de la oricine”, a continuat dr. Vasile Astărăstoae.

„Am învățat că trebuie să accepți totul în viață și m-am împrietenit aici cu cel mai puternic om pe care eu l-am cunoscut, Costică Paralia, care avea distrofie amiotrofică Duchenne, care știa că o să moară prin insuficiență respiratorie și care era de un optimism și de o tărie de caracter extraordinare.”

„Și am mai învățat ceva de la el și n-am să uit niciodată: că totdeauna trebuie să ai credință, trebuie să crezi. Într-o epocă hipersecularizată și – de ce să nu recunoaștem? – decreștinată, a găsi asemenea ancore cu care să te dezvolți în continuare este un lucru cu totul excepțional”, a încheiat dr. Vasile Astărăstoae.

Rădășeni „reprezintă o oază de credință, de bunătate, de spiritualitate, o comunitate din care face parte Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, din care face parte Părintele Irimescu, din care face parte minunata familie Aioanei, din care face parte domnul Călugărița, care a scris o carte cu totul și cu totul extraordinară și atâția oameni care fac lucruri deosebite în această comună”, a spus dr. Mircea Onofriescu.

De aceea, titlul primit de „Cetățean de onoare” al Rădășenilor „valorează mult mai mult decât multe alte diplome și titluri pe care le-am primit cu ocazia altor manifestări științifice”, a afirmat el.

O monografie și recunoștință față de profesori

Evenimentul aniversar, organizat la Căminul Cultural din localitate, a mai inclus o slujbă de pomenire și lansarea unei monografii a Rădășenilor scrisă de Todirel Călugărița, fiu al localității, intitulată „Rădășeni (note pentru o monografie care n-a mai fost scrisă)”.

De asemenea, comunitatea locală și-a arătat recunoștința față de cadrele didactice ieșite la pensie, cărora le-au fost acordate diplome de excelență.

Numele de Rădășeni a fost pentru prima dată menționat într-un hrisov din 16 februarie 1424, pecetluit și semnat de Voievodul Alexandru cel Bun al Moldovei.

Vezi și:

Foto credit: Editura SMArt – coperta volumului „Rădășeni (note pentru o monografie care n-a mai fost scrisă)”

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews