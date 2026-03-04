Șase volume semnate de Episcopul Macarie vor fi lansate la ICR Stockholm

Șase volume de spiritualitate semnate de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, vor fi lansate joi, la Institutul Cultural Român de la Stockholm, Suedia.

Seria de lansări va include prezentarea în limba română a cinci cărți din Colecția „Nordul Dreptei Credințe” și a unui volum memorialistic al Preasfințitului Părinte Macarie.

Este vorba despre volumele: „Curajul de a trăi frumos – 5 întâlniri ale inimii cu tinerii”, „7 întâlniri ale Postului Mare – Cum putem cultiva pocăința într-o lume a învârtoșării?”, „Nu vă temeți! Cuvinte de mângâiere și îmbărbătare în vremea pandemiei”, „De ce mă simt singur într-o eră a comunicării? Bucurie cerească, singurătate omenească”, „Cine mai are grijă de părinții și bunicii noștri? Cuvinte de mângâiere și de încurajare despre și pentru cei care au îmbătrânit frumos” și „În misiune pe tărâmul vikingilor. Mărturiile unui episcop pelerin”.

Pe lângă colecția PS Macarie, în cadrul evenimentului vor mai fi lansate următoarele scrieri:

„Relațiile dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României, între anii 1918 – 1947”, semnat de Paul-Ersilian Roșca, directorul Muzeului Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sătmarului; „Proximități și mărturisiri. Jurnal”, sub semnătura părintelui Ioan Pintea și „Poveștile Paștelui. Tradiții vii din Ținutul Bistrița – Năsăud”, volum semnat de Menuț Maximilian.

Evenimentul va fi deschis de Excelența Sa Daniel Ioniță, Ambasadorul României în Regatul Suediei, și de Bogdan Popescu, directorul ICR Stockholm.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

