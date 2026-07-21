Șase lăcașuri de cult ortodoxe din Cluj-Napoca participă la prima ediție a „Nopții Bisericilor”, eveniment care va avea loc în data de 25 spre 26 iulie, între orele 20:00 și 02:00.

Evenimentul va reuni, în total, 18 biserici din șase confesiuni religioase. Lăcașurile de cult ortodox care vor fi parte a programului sunt: Catedrala Mitropolitană, Biserica „Schimbarea la Față” de pe strada Eroilor, Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din cartierul Mănăștur, Biserica „Adormirea Maicii Domnului” de pe strada Govora, Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de pe strada Moților și Biserica „Înălțarea Domnului” de pe strada Dorobanților.

18 lăcașuri de cult deschise pe parcursul nopții

Organizatorii își propun ca, pentru o noapte, lăcașurile de cult participante să devină spații dedicate dialogului, culturii și cunoașterii reciproce, promovând patrimoniul multicultural al municipiului Cluj-Napoca. Președintele Asociației Daisler și inițiatorul proiectului, Andi Daiszler, a anunțat că accesul la toate activitățile va fi gratuit.

„Scopul este de a aduce oamenii împreună, a învăța mai mult unii despre ceilalți, într-un cadru cultural, într-un cadru care să ne fie tuturor familiar, fără presiune, fără prețuri, fără bilete de intrare, fără opreliști”, a declarat acesta pentru Agerpres.

El a precizat că programul va include concerte, expoziții, prezentări de patrimoniu, precum și tururi ghidate susținute de arhitecți, care vor prezenta stilurile arhitecturale ale lăcașurilor de cult.

„Vorbim de posibilitatea de a urca pentru prima dată noaptea în turnul Bisericii Sfântul Mihail din centrul orașului și de a surprinde de acolo panorama întregului oraș”, a adăugat inițiatorul proiectului.

Un eveniment în premieră

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a apreciat colaborarea dintre cultele participante și caracterul de premieră al inițiativei.

„Ne bucurăm foarte mult că putem să fim parteneri într-un asemenea eveniment în premieră în România – faptul că Clujul este pionier și în ceea ce privește inițierea unui eveniment prin care cultele religioase și-au dat mâna”, a spus prefectul.

„Noaptea Bisericilor” este o inițiativă a Daisler Asociația și ESUA, realizată cu sprijinul și implicarea Instituția Prefectului – Județul Cluj. Este susținută financiar de Primăria Cluj-Napoca și Consiliul Local Cluj-Napoca și de Consiliul Județean Cluj.

Foto credit: Facebook / Mitropolia Clujului