Săptămâna verde: Seminariștii bucureșteni au plantat copaci și au ecologizat curtea unei biserici

Elevii clasei a 9-a de la Seminarul Teologic Ortodox din București au plantat copaci luni și au ecologizat curtea Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” – Titan.

Săptămâna aceasta, la Seminarul Teologic din București se desfășoară Programul școlar „Săptămâna verde”.

„Activitatea seminarului teologic în programul Săptămâna verde a început la clasa a 9-a A printr-o activitate destul de complexă. Ea a debutat astăzi printr-o rugăciune în Biserică, după care o scurtă cateheză de 40 de minute, în care am încercat să conștientizăm (…) importanța activităților ecologice și mai mult decât atât, să nu rămânem la suprafața organizării acestora, ci să mergem în adâncime să vedem profunzimile activităților ecologice”, a declarat Pr. prof. Ștefan Zară pentru Trinitas TV.

„Am încercat ca în curtea bisericii să avem câteva lucrări de ecologizare, poate mult spus de ecologizare, dar de a ne apropia de natură. Astfel, am plantat câțiva puieți de brad, am rânduit iarba și gazonul din curtea bisericii și am încercat să simțim natura ca un adevărat dar a lui Dumnezeu făcut omului”.

Elevii seminarului consideră că este foarte important să participe la astfel de activități pentru a proteja natura.

„Este foarte important să participăm la astfel de activități, în primul rând pentru noi și pentru a proteja natura creată de Dumnezeu”, a declarat unul dintre elevii participanți.

Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în toate școlile din țara noastră și își propune să informeze elevii, profesorii, părinții și autoritățile școlare pe teme de mediu și să schimbe modul în care tinerii se implică în rezolvarea problemelor de mediu.

Foto credit: Facebook / Seminarul Teologic Ortodox din București

