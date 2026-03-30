Săptămâna în imagini: 23 – 29 martie 2026

Vă invităm să vedeți selecția noastră de imagini din perioada 23 – 29 martie 2026 în care principalele evenimente au fost sărbătoarea Bunei Vestiri, Marșul pentru Viață si slujbele dedicate săptămânii a 5-a din Postul Mare.
Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
28 de copii participă la Tabăra de Vară „Sfânta Veronica” care a început joi la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Prooroc Ilie” din Port Kells, Vancouver. Activitățile sunt organizate prin grija Pr. Corneliu-Iulian Dragomir,…
Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara a lansat un program de studii dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității, anunță instituția într-un comunicat de presă. Programul, cu o durată de doi ani, este inițiat…
Copiii și tinerii pot descoperi patrimoniul literar românesc prin ateliere interactive organizate până în 31 august la muzeele din rețeaua Muzeului Național al Literaturii Române Iași, în cadrul programului „Vacanța mare la muzeu”. Activitățile combină…
Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, a binecuvântat joi debutul noii ediții a simpozionului de istorie „Colocviile Putnei”, oficiind un Te Deum împreună cu Arhim. Melchisedec Velnic, starețul mănăstirii, și…
Prima serie de formare a voluntarilor ITO 2026 s-a încheiat miercuri la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, după trei zile de pregătire la care au participat aproximativ 170 de clerici și mireni. …