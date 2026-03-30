Săptămâna în imagini: 23 – 29 martie 2026

Vă invităm să vedeți selecția noastră de imagini din perioada 23 – 29 martie 2026 în care principalele evenimente au fost sărbătoarea Bunei Vestiri, Marșul pentru Viață si slujbele dedicate săptămânii a 5-a din Postul Mare.

Canonul cel Mare la biserica Sfântul Ilie Tesviteanul din Finchley, Londra, 23 martie 2026. Foto credit: Cristina Zaharescu
PS Damaschin Dorneanul binecuvântează credincioșii la hramul Mănăstirii Sihăstria Putnei, 25 martie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Arhiepiscopul Ioachim a oficiat o slujbă de pomenire la parohia Buna Vestire din Bacău, 25 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
PS Paisie Sinaitul alături de copiii prezenți la Catedrala Patriarhală, de sărbătoarea Bunei Vestiri, 25 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Intrarea în biserica mănăstirii Sihăstria Putnei, 25 martie 2026. Foto credit: Sabin Simota
Un copil sărută icoana Maicii Domnului. Foto credit: Flori Mureșan
„Domnul iubește atât de mult pe om că îi dă darurile Sfântului Duh. Dar până ce învață să păstreze harul, sufletul trece prin multe furtuni” – Sf. Siluan Athonitul, frescă de la Mănăstirea Essex. Foto credit: Basilica.ro / Ana Maria Vlase
Un copil prezent la Marșul pentru viață din Capitală, 28 martie 2026. Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene
Tineri participanți la Marșul pentru viață la Suceava, 28 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
„Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei.” (Luca 1:28) — la Spitalul Clinic de Urgența București. Foto credit: Facebook / Radu Țincu
În sâmbăta Acatistului Maicii Domnului, Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a oficiat Sfânta Liturghie la Biserica Vlaherne din Constantinopol, 28 martie 2026. Foto credit: fosfanariou / Yani Kayakoparan
Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a sărbătorit în rugăciune împlinirea vârstei de 72 de ani, 29 martie 2026. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Îmbisericirea unui prunc în biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel și Sfinții Transilvăneni – Cimitir Mediaș”, jud. Sibiu. Foto credit: Ovidiu Tătar
Preasfințitul Părinte Macarie îmbrățișează un copil la Göteborg, Suedia, 29 martie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
Copii așteptând Sfânta Împărtășanie la Parohia „Buna Vestire” din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, 29 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului
Arhiepiscopul Tiranei, Durrësului și al Întregii Albanii a sărbătorit un an de la întronizare și a slujit în Catedrala Învierii lui Hristos din Tirana, 29 martie 2026. Foto credit: Facebook / RadioNgjallja
În drum spre biserica mănăstirii Cernica, 29 martie 2026. Foto credit: Mănăstirea Cernica / Artemie Ixari
Copii în straie populare la Sfânta Liturghie la Parohia Iara, județul Cluj, 29 martie 2026. Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim
Starețul Mănăstirii Cernica împărtășind copiii, 29 martie 2026. Foto credit: Mănăstirea Cernica / Artemie Ixari
Episcopul român al Europei de Nord a botezat un tânăr suedez în Göteborg, 29 martie 2026. Foto credit: Episcopia Europei de Nord
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Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.

Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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