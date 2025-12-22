Săptămâna în imagini: 15 – 21 decembrie 2025

Dacă aveți fotografii care surprind aspecte din viața ortodoxă care credeți că ar putea fi incluse în selecția noastră săptămânală, le puteți trimite către adresa de email ([email protected]) cu o scurtă descriere și cu mențiunea „Pentru WIP”.
Fotografiile trebuie să vă aparțină și să fie realizate în săptămâna precedentă publicării articolului. Prin transmiterea acestora vă oferiți acordul cu privire la publicarea lor pe site-ul basilica.ro și pe conturile oficiale de social media ale Agenţiei de ştiri Basilica.
Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.
Un proiect internațional va cerceta originea Manuscriselor de la Marea Moartă cu ajutorul inteligenței artificiale. Acțiunea își propune să clarifice unde au fost produse și copiate unele dintre cele mai importante texte ale lumii biblice.…
Mănăstirea Bogdana din județul Suceava și-a sărbătorit miercuri ocrotitorul, pe Sf. Leontie de la Rădăuți. Cu acest prilej, Episcopul vicar Nectarie de Bogdania a evocat modelul sfântului ierarh. Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie împreună…
Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, se pregătește de hram, în cinstea Sfintei Mironosițe Maria Magdalena. Evenimentul va avea loc în perioada 19-22 iulie. Manifestările liturgice vor debuta duminică, 19 iulie, când, de la ora…
În Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhiei, s-a desfășurat joi, 2 iulie 2026, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu