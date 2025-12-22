Săptămâna în imagini: 15 – 21 decembrie 2025

Momente de credință, bucurie și comuniune, surprinse în imagini din viața Bisericii, în perioada 15 – 21 decembrie 2025.

Mamă și fiică au primit botezul ortodox la Biserica Grecească „Sf. Dimitrie” din New York. Foto credit: Facebook / Saint Demetrios Greek Orthodox Church, Jamaica Hills, New York
Peste 1.000 de copii și tineri au colindat la Reședința Mitropolitană din Cluj-Napoca, 15 decembrie 2025. Foto credit: Mitropolia Clujului
Familia președintelui Nicușor Dan a fost prezentă la concertul de colinde al Patriarhiei Române „Răsăritul cel de Sus”, 16 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Corul Academiei Forțelor Terestre din Sibiu a colindat la Palatul Patriarhiei, 17 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul arătând semnul inimii, 17 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Portretul Patriarhului Teoctist văzut din aula care îi poartă numele de la Palatul Patriarhiei, 17 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Grupul psaltic Tronos la concertul de colinde „După datini colindăm”, organizat de ASTO, 17 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Tundere în monahism la Mănăstirea Piatra Tăieturii, 17 decembrie 2025. Foto credit: Mănăstirea Piatra Tăieturii
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel ascultă colinde, 18 decembrie 2025. Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene
Binele de știut în mișcare: Citind basilica.ro în mijlocul de transport în comun. Foto credit: Gabriel Carnariu
Punerea pietrei de temelie a Centrului de Îngrijiri Paliative „Sfânta Cuvioasă Parascheva” al Fundației Umanitare Căminul de Bătrâni „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților
Biserica Ortodoxă Greacă „Sfântul Nicolae” din New York, acoperită de zăpadă. Foto credit: Orthodox Observer / Dimitrios Panagos
Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic, alături de colindători, la Centrul Eparhial  din Suceava, 18 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților / Sebastian-Andrei Lazăr
Mănăstirea Ciolpani din jud. Bacău, la răsăritul soarelui, 20 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Liniștea dimineții la Mănăstirea Caraiman. Foto credit: Alexandru Paraschiv
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, alături de mitropolitul Clujului, la Bistrița-Năsăud. Foto credit: Facebook / Bogdan Ivan
Clopoțel făcut din beteală la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Vidra. Foto credit: Facebook / Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Vidra
Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a oficiat slujba de pomenire pentru eroii Revoluției din Decembrie 1989, 21 decembrie 2025. Foto credit: Darius Echim
O fetiță ține icoana Nașterii Domnului la concertul de colinde de la Parohia „Învierea Domnului” din Bacău, 21 decembrie 2025. Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului
Candele aprinse în Piața Revoluției din Capitală pentru eroii din 1989. Foto credit: Facebook / Primăria Municipiului Bucureşti
Dealul Patriarhiei împodobit pentru sărbătorile de iarnă. Foto credit: Protos. Serghie Pârău

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Articolul intitulat „Săptămâna în imagini” apare în fiecare luni și cuprinde fotografii realizate în săptămâna precedentă.

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