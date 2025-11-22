18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, cronicarul monahismului românesc

Sâmbătă se împlinesc 18 ani de la trecerea în veșnicie a Arhimandritului Ioanichie Bălan, autorul Patericului românesc.

Părintele Ioanichie Bălan a editat cele mai multe dintre scrierile Sfântului Cleopa, precum și colecția Viețile Sfinților (12 volume) sau Convorbiri duhovnicești. Cărțile sale au fost traduse și în limbile altor țări ortodoxe (greacă, rusă, sârbă, bulgară), precum și în limbi de circulație internațională.

Sfântul Dumitru Stăniloae spunea despre Ioanichie Bălan că a fost „stăpânit de o neistovită căutare manifestată ca o vocaţie, cuvioşia Sa a colindat prin toate laturile pământului binecuvântat al ţării spre a-i descoperi comori duhovniceşti”.

„Osteneala i-a fost răsplătită din belşug. A cercetat şi a adunat numeroase mărgăritare de mult preţ, chipuri şi cuvinte de aleasă povăţuire duhovnicească ale unui mare număr de călugări ierarhi români îmbunătăţiţi, trăitori de-a lungul secolelor pe toate plaiurile patriei, evidenţiind şi pe această cale unitatea spirituală a neamului nostru” (text din prefața Patericului românesc).

Părintele Ioanichie Bălan

Arhimandritul Ioanichie s-a născut în data de 10 februarie 1930 în localitatea Stănița, județul Neamt, primind la botez numele de Ioan.

După ce a absolvit Liceul comercial din Roman, la vârsta de 19 ani, a mers la Mănăstirea Sihăstria Neamțului. A fost tuns în monahism în data de 14 aprilie 1953 și hirotonit diacon în ziua următoare.

Între anii 1949-1971 a îndeplinit în Mănăstirea Sihăstria ascultările de casier, contabil, secretar și ghid al mănăstirii.

Între anii 1971-1975 a urmat cursurile Facultăţii de Teologie din Bucureşti. În data de 2 februarie 1979, a fost hirotonit ieromonah de către viitorul Patriarh Teoctist (pe atunci mitropolit al Moldovei). În 1984 a fost numit protosinghel, iar în 1992, arhimandrit.

În anul 1971, sub presiunea autorităților comuniste, a fost transferat la Mănăstirea Bistrița, județul Neamț. Aici a desfășurat o intensă activitate misionară, prin scrieri și predică.

Abia în anul 1990 a revenit la Mănăstirea Sihăstria, unde și-a continuat activitatea misionară şi publicistică.

Arhimandritul Ioanichie Bălan a trecut la cele veșnice la vârsta de 77 de ani, în noaptea de 21 spre 22 noiembrie 2007, după trei ani de grea suferință. A fost înmormântat la Mănăstirea nemțeană Sihăstria.

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Sursă foto: Ziarul Lumina