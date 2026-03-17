Rugăciune și conferință despre familia creștină la aniversarea reînființării Vicariatului Ortodox Ucrainean

Vicariatul Ortodox Ucrainean a aniversat luni 36 de ani de la reînființare. Programul manifestărilor a inclus rugăciune și o conferință dedicată familiei creștine.

Evenimentele aniversare au fost organizate în cele două biserici reprezentative ale Vicariatului Ortodox Ucrainean: Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Sighetu Marmației și Biserica „Sfântul Volodymyr” din Lugoj.

La Sighetu Marmației au slujit atât preoții activi, cât și cei care au ieșit la pensie. După slujbă, Pr. Vasile Ardelean, de la Parohia Crasna Vișeului, a susținut conferința cu tema „Familia creștină în lumina învățăturilor Sfintelor Scripturi”.

Printre participanți s-au aflat și elevi de la Liceul Pedagogic „Taras Șevcenko”, singurul liceu cu predare în limba ucraineană din România.

La Lugoj, tema conferinței a fost abordată de părintele Petru Popovici, de la Parohia Reșița, iar protopopul Petru Rosoca a vorbit despre însemnătatea zilei pentru comunitate.

„În această zi, gândurile noastre de recunoștință se îndreaptă, în primul rând către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, pentru dragostea și purtarea de grijă față de clericii și credincioșii vicariatului, mai apoi către toți credincioșii Vicariatului, precum și către toți preoții, activi, pensionari ori trecuți în veșnicie care s-au jertfit sau trudesc în continuare pentru păstrarea credinței noastre, a identității noastre etnice și a unității vicariatului”, a transmis Vicariatul Ortodox Ucrainean din România.

Vicariatul Ucrainean

Vicariatul Ortodox Ucrainean reprezintă cea mai mare comunitate a ucrainenilor din România. Datele recensământului din 2021 arată că în zonele în care Vicariatul are parohii și mănăstiri, procentul celor care folosesc limba ucraineană ca limbă maternă este cel mai ridicat: Maramureș – 99% și Timiș – 88%.

Aproximativ 80% dintre etnicii ucraineni din România sunt ortodocși. Pentru aceștia, Patriarhia Română a organizat vicariatul în cadrul căruia slujbele sunt oficiate în limba ucraineană de către preoți proveniți din comunitate.

Vicariatul Ortodox Ucrainean este condus în prezent de părintele vicar general Marius-Nicolae Lauruc, paroh în Sighetu Marmației, și cuprinde peste 30.000 de credincioși din comunitățile ucrainene din Maramureș, Crișana, Transilvania și Banat.

Foto credit: Facebook / Vicariatul Ortodox Ucrainean