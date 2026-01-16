Românii din Ungaria s-au reunit pentru a-l omagia pe Mihai Eminescu

Românii din Gyula s-au reunit la sediul Autoguvernării pe Țară din Ungaria, joi, cu ocazia Zilei Culturii Naționale. Manifestarea culturală se află la cea de-a patra ediție.

Ceremonia a debutat printr-o slujbă de pomenire a poetului național, Mihai Eminescu, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei.

Mihai Eminescu, simbol național

Preasfinția Sa a subliniat că Mihai Eminescu reprezintă pentru comunitatea românească un element al identității naționale.

„Ziua Culturii Naționale Române, ziua lui Mihai Eminescu, ziua sa de naștere, a fost în mijlocul comunității românești din Ungaria, la Gyula, un eveniment deosebit, o adevărată trăire sufletească”, a spus ierarhul.

„De câțiva ani, pe peretele uneia dintre instituțiile cele mai importante ale comunității românești, Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, a fost așezată o placă comemorativă foarte frumoasă și bilingvă, întru amintirea poetului nostru național”.

Momente culturale

La eveniment au participat atât membri ai comunității românești, cât și oficialități ale orașului Gyula.

Artiștii Alexandra Tapaszto și Cristi Bordaș au susținut un recital emoționant de poezie și muzică. Momentul a fost completat de o prezentare profundă a vieții și operei poetului, oferită de Maria Gurzău Czegledi, director al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria.

Activitatea a fost organizată în colaborare cu Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria.

Foto credit: Episcopia Ortodoxă Română a Ungariei