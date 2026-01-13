România Fotogeografică: Expoziție de fotografie la Casa de cultură a studenților din București

Casa de Cultură a Studenţilor Bucureşti va găzdui joi, de Ziua Culturii Naționale, evenimentul expozițional intitulat „România Fotogeografică”, conform unui comunicat de presă trasnmis de organizatori.

Manifestarea aduce în fața publicului lucrări din galeria Fotogeografica în care sunt ilustrate momente din lumea satului românesc și a naturii în anotimpul de iarnă.

„Fotogeografica este una dintre cele mai prestigioase și longevive inițiative culturale la nivel național, prin care se promovează patrimoniul cultural și natural. Acest curent cultural contribuie prin certa mărturie peste timpuri, prin însemnătatea sa perenă la conștientizarea reperelor noastre identitare”, trasnmit organizatorii.

Evenimentul este dedicat Zilei Culturii Naționale care se sărbătorește anual pe 15 ianuarie, cu scopul de a promova cultura, arta și patrimoniul național.

Expoziția evidențiază Ziua Artei Fotografice în România, care este aniversată anual în data de 11 ianuarie, ca un omagiu adus pictorului și fotografului Carol Popp de Szathmáry, recunoscut ca fiind primul fotograf al României și primul fotograf de război din lume.

Prezentarea expoziției va avea loc de la ora 18:00.

Foto credit: Fotogeografica / Sergiu Ioan Vințan-Andronache