Fotogeografica 2025 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: Societatea de Geografie din România împlinește 150 de ani

Salonul Național de Fotografie „FOTOGEOGRAFICA 2025” va fi vernisat marți, 2 decembrie 2025, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Evenimentul face parte din seria de manifestări dedicată aniversării a 150 de ani de la înființarea Societății de Geografie din România, partener onorific al evenimentului.

Expoziția aduce în fața publicului o selecție realizată din peste 1.800 de fotografii înscrise de 275 de participanți din întreaga țară.

În cadrul evenimentului va fi lansat și catalogul ediției 2025, ce reunește fotografiile premiate la cele trei secțiuni ale concursului: Patrimoniu cultural, Peisaj natural și wildlife, atât la categoriile Elevi/Studenți, cât și Open, precum și o selecție a celor mai valoroase imagini din galeria foto a competiției (expo online la www.fotogeografica.ro).

„Fotogeografica este una dintre cele mai prestigioase și longevive inițiative culturale la nivel național, prin care se promovează patrimoniul natural și cultural. Totodată, Fotogeografica rămâne una dintre puținele platforme care caută sens, nu doar estetism”, transmit organizatorii.

Proiectul este realizat de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu sprijinul Universității Babeș-Bolyai.

Vernisajul are loc la ora 14:00. Expoziția este găzduită de Colegiul Academic (str. Mihail Kogălniceanu nr. 3) și va putea fi vizitată până în 15 ianuarie 2026.

Foto credit: Fotogeografica 2025 / Ovi D Pop (Premiul II, Categoria Open, Secțiunea Patrimoniu cultural – Biserică din Petrești, Satu Mare)