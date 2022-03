Reuters scrie despre ospitalitatea Mănăstirii Putna față de refugiații ucraineni

Agenția internațională de știri Reuters a publicat miercuri un reportaj foto despre ospitalitatea călugărilor de la Mănăstirea Putna unde au fost primiți până în prezent peste 100 de refugiați ucraineni.

Materialul prezintă povestea Svetlanei, în vârstă de 75 de ani, care a plecat din calea războiului împreună cu fiica, Ana, și cu nepotul în vârstă de 6 ani și este găzduită în prezent la Putna.

Fiind puțin mai îndepărtată, ca locație, Mănăstirea Putna este refugiu mai ales pentru cei care nu se grăbesc spre alte țări din vest. Fiecare familie primită are camera ei, oamenii merg la slujbe și se bucură de mângâierea și de sprijinul părinților de la Putna, detaliază în materialul publicat de Reuters Protos. Gherasim Soca.

Publicația menționează numărul mare de refugiați care tranzitează România și subliniază sprijinul oferit de Biserică, care are o prezență permanentă la vama Siret prin preoți și călugări ai Arhiepiscopiei Sucevei, inclusiv vorbitori de ucraineană sau rusă.

Monks living at a remote 15th century Romanian Orthodox monastery have opened their doors to people who have fled Ukraine to neighboring countries in their millions since Russia began its invasion.

