Reprezentantul Patriarhiei Bulgare la București: Patriarhul Neofit, legat în copilărie de biserica românilor din Sofia

Părintele Kiril Sinev a vorbit sâmbătă pentru Trinitas TV despre relația cu România a Părintelui Patriarh Neofit al Bulgariei. Preafericirea Sa și fratele său au fost atașați din copilărie de biserica ortodocșilor români din Sofia.

„Mai întâi de toate, permiteți-mi să-mi exprim mulțumirile față de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, care, aseară târziu, m-a sunat și și-a exprimat condoleanțele într-o convorbire de 10 minute, care m-a impresionat”, a declarat, înainte de slujba de înmormântare, reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare la București.

„Am fost strâns legat de Patriarhul Neofit, care a fost, timp de 20 de ani, Mitropolit de Ruse. Pe atunci eram student la București și de mai multe ori am participat la hramul Bisericii Ortodoxe Bulgare «Sfântul Proroc Ilie» – Hanul Colțea, unde Biserica Ortodoxă Română ne-a dat această biserică timp de 55 de ani ca s-o folosim. Acolo am fost îmbisericit și, de Sfântul Ilie, au avut loc ani la rând foarte multe slujbe româno-bulgare.”

„Preafericitul Părinte Neofit a fost foarte mult iubit de toți ierarhii români. Există filmări de la resfințirea Catedralei din Giurgiu, a Bisericii «Sfântul Gheorghe» din Giurgiu, foarte multe vizite la Mănăstirea Comana, Constanța, Râmnicu Vâlcea, la Iași, foarte multe pelerinaje.”

„Credincioșii români fiind atât de evlavioși, țin să subliniez, l-au iubit foarte mult”, a spus Părintele Kiril Sinev.

Doi frați crescuți într-o biserică românească

„Întorcându-mi privirea spre Bulgaria, trebuie să subliniez că Preafericitul Părinte Neofit și-a legat copilăria foarte mult de biserica ortodoxă română din Sofia. Anul trecut a împlinit 100 de ani de de la sfințire.”

„Provenea dintr-o familie săracă și cei doi frați anul acesta amândoi au murit. Chiar fratele lui, Maistrul Dimitrov, a fost și dirijorul Catedralei Patriarhale foarte mulți ani. Amândoi au crescut la biserica ortodoxă română, au luat parte la hramurile acestei biserici și sunt legați foarte mult de Biserica română.”

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Bulgare la București a amintit că Biserica Ortodoxă Română a oferit, la cererea Patriarhului Neofit, icoana Sfântului Dimitrie Basarabov cu moaștele sfântului, care astăzi se află la Mănăstirea Basarabov.

Părintele Kiril Sinev a mai subliniat că Preafericitul Părintele Neofit era recunoscut pentru talentul muzical și cel oratoric, a avut „o contribuție foarte mare la pregătirea teologilor din Bulgaria și a actualilor preoți” și că a fost „o deosebită personalitate, foarte iubită de toți românii”.

Preafericitul Părinte Neofit a trecut la cele veșnice miercuri, la vârsta de 78 de ani, după 11 ani de slujire ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare. Zilele de 15 și 16 au fost declarate zile de doliu național în Bulgaria, iar Patriarhul Neofit a fost pomenit și la Catedrala Patriarhală din București.

Slujba de înmormântare se oficiază sâmbătă la Catedrala „Sf. Alexandru Nevsky” din Sofia și va fi urmată de procesiune la Catedrala Mitropolitană „Sf. Chiriachi” din Sofia, unde trupul Preafericitului Părinte Neofit va fi înmormântat.

Delegația Bisericii Ortodoxe Române la eveniment este formată din Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul și Ierodiaconul Nicolae Iftimiu, consilier patriarhal, directorul Agenției de știri Basilica.

Vezi și:

Foto credit: Arhiva Ziarului Lumina / Mihnea Păduraru (deschidere)

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews