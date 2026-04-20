Punem suflet în sănătate: 150 de persoane dintr-o comună din Timiș au primit consultații medicale gratuite

Un număr de 150 de persoane din comuna Nădrag, județul Timiș, au beneficiat sâmbătă de consultații medicale gratuite, în cadrul unei caravane organizate de Fundația Filantropia Timișoara.

Campania s-a intitulat „Profi – Punem suflet în sănătate” și a reunit medici specialiști și rezidenți, asistenți medicali, studenți și voluntari, în colaborare cu Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” din Lugoj.

Persoanele prezente au avut acces la consultații în mai multe specialități, investigațiile fiind realizate cu echipamente medicale moderne. O parte dintre beneficiari nu dețin asigurare medicală și întâmpină dificultăți în accesarea serviciilor de sănătate.

„Am întâlnit multă suferință și nevoi reale. Medicii și voluntarii au venit cu dăruire, oferind nu doar consultații, ci și speranță. Pentru unii pacienți, intervenția se finalizează aici, pentru alții reprezintă începutul unui parcurs medical. Esențiale sunt însă legăturile create între oameni și medici”, a declarat părintele Cristian Pavel, consilier eparhial în cadrul sectorului social-filantropic, pentru Trinitas TV.

Solidaritate pentru comunitate

Managerul Spitalului Municipal din Lugoj, Cătălin Bălan, a subliniat importanța prezenței serviciilor medicale în zonele greu accesibile.

„Ne dorim să aducem medicina cât mai aproape de cei care au nevoie. Sunt multe persoane vârstnice, neasigurate, cu afecțiuni care necesită atenție. Prin aceste acțiuni îi putem evalua și îndruma mai departe către investigații și tratamente adecvate”.

Organizatorii au oferit pachete cu alimente neperisabile familiilor aflate în dificultate.

Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu autoritățile locale și face parte dintr-un demers amplu de sprijinire a accesului la servicii socio-medicale pentru persoanele vulnerabile.

Foto credit: Mitropolia Banatului