PS Veniamin a evidențiat la Căușeni legătura dintre parohiile din Republica Moldova și România

Episcopul Veniamin al Basarabiei de Sud a slujit miercuri în Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Căușeni, cu ocazia sărbătorii Schimbării la Față a Domnului. Preasfinția Sa a evidențiat legăturile de comuniune dintre parohiile din Republica Moldova și cele din România.

Praznicul a fost sărbătorit potrivit calendarului iulian nerevizuit. Predica a fost rostită de părintele Mircea Uță, de la Parohia „Apărătorii Patriei II” din Arhiepiscopia Bucureștilor, care a vorbit despre descoperirea slavei dumnezeiești a Mântuitorului pe Muntele Tabor, înaintea Apostolilor Petru, Iacov și Ioan.

La finalul Sfintei Liturghii, potrivit tradiției praznicului, Preasfințitul Părinte Veniamin a binecuvântat strugurii și celelalte roade aduse de credincioși, ca semn de mulțumire adusă lui Dumnezeu pentru darurile primite.

Episcopul Basarabiei de Sud a vorbit apoi despre semnificația Schimbării la Față și despre prezența lui Moise și Ilie alături de Mântuitorul, ca mărturie că în Hristos se împlinesc Legea și Prorocii. Ierarhul a amintit și glasul Tatălui auzit pe Tabor: „Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultați-L”.

Preasfinția Sa a prezentat Taborul ca pe o icoană a urcușului duhovnicesc, subliniind că omul este chemat să se ridice deasupra patimilor, egoismului și păcatului și să cultive rugăciunea, iubirea, iertarea și comuniunea cu Dumnezeu și cu semenii.

Cinci ani de înfrățire între două parohii

Cu acest prilej au fost marcați și cinci ani de înfrățire între parohiile „Acoperământul Maicii Domnului” din Căușeni și „Apărătorii Patriei II” din București. În această perioadă au fost organizate proiecte și activități comune, precum și vizite reciproce ale preoților, membrilor consiliilor parohiale și credincioșilor.

Preasfințitul Părinte Veniamin și-a exprimat nădejdea că această colaborare va deveni un exemplu și pentru alte comunități, încurajând dezvoltarea legăturilor dintre parohiile din Republica Moldova și cele din România, spre întărirea unității de credință, de neam și de identitate românească. Pentru biblioteca parohială, ierarhul a oferit patru volume ale Noului Testament cu Psalmii, iar credincioșilor le-a dăruit acatiste.

Părintele Adrian Iațco, parohul comunității din Căușeni, i-a mulțumit episcopului pentru binecuvântarea acordată înfrățirii dintre cele două parohii. În semn de recunoștință, i-a oferit Preasfinției Sale o icoană, iar pr. Mircea Uță a primit o diplomă de gratitudine și o icoană.

La rândul său, preotul bucureștean a evocat proiectele desfășurate în cei cinci ani de colaborare și a oferit parohiei din Căușeni icoane cu chipurile sfintelor femei canonizate în acest an de Patriarhia Română, precum și alte daruri.

Credincioșii ortodocși care urmează calendarul nerevizuit au început în data de 14 august Postul Adormirii Maicii Domnului, perioadă de două săptămâni care se va încheia la finalul lunii august.

Foto credit: Facebook / Episcopia Basarabiei de Sud