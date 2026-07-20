PS Varlaam Ploieșteanul: Sf. Ilie, model de fidelitate față de credința descoperită sfinților

Sf. Pror. Ilie „este pentru fiecare dintre noi un model de fidelitate față de credința descoperită sfinților odată pentru totdeauna”, a spus luni Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal.

Ierarhul a amintit că „tatăl său, când s-a născut pruncul, a văzut cum niște bărbați îmbrăcați în haine albe îl hrăneau pe prunc cu flăcări. Era o imagine, o prefigurare a lucrării lui pline de zel și de eroism, iar bărbații în haine albe erau îngerii care au revărsat de la Dumnezeu asupra pruncului daruri extraordinare”.

Sfântul Proroc Ilie „a ars pentru apărarea, mărturisirea și întărirea credinței într-un popor care, deși primise revelația sau descoperirea dumnezeiască, se îndepărtase de aceasta, închinându-se la zei străini”, a amintit Preasfinția Sa.

„Această credință trebuie să o avem și noi. Și prin tot ceea ce facem și vorbim, să mărturisim, asemenea Sfântului Ilie, credința cea dreaptă. Să mergem să-L întâlnim pe Dumnezeu numai la altarele lui cele sfinte și nu la diferite capiști și așa-zise case de rugăciune.”

Părintele episcop vicar patriarhal a îndemnat credincioșii să manifeste aceeași râvnă ca a sfântului în a îndrepta pe cei care au căzut de la credință, amintind că Sf. Ap. Pavel ne sfătuiește că aceste fapte sunt mântuitoare pentru suflet.

Prefigurări ale Noului Testament în lucrarea profetului

Preasfinția Sa a mai explicat că profetul, „prin cuvintele și faptele pe care le-a săvârșit, a prefigurat multe din lucrările pe care, peste un mileniu, avea să le împlinească Mântuitorul nostru Iisus Hristos” și a enumerat câteva dintre acestea.

Faptul că Sf. Ilie era hrănit de corbi care îi aduceau pâine și carne „era o prefigurare a Sfintei Euharistii: pâinea care, prin lucrarea Duhului Sfânt, se preface în Carnea, sau în Trupul Domnului, cu care noi ne împărtășim spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”, a spus Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul.

Un alt act profetic a fost altarul pe care sfântul l-a făcut pe Muntele Carmel, pentru a aduce jertfă lui Dumnezeu, rugându-l ca El să trimită foc din cer pentru a aprinde jertfa, ca să arate Care este adevăratul Dumnezeu, spre deosebire de idolii slujitorilor lui Baal și ai Așerei, a căror jertfă nu s-a aprins.

„Pe jertfa sa Sfântul Ilie a turnat și de trei ori apă, încât s-au umplut și șanțurile care înconjurau altarul zidit din cele 12 pietre, ca să se vadă în mod evident lucrarea adevăratului Dumnezeu, care a trimis foc din cer peste jertfa lui Ilie”, a amintit ierarhul.

„Cele 12 pietre vorbesc despre cele 12 seminții ale lui Israel, pe care el voia să le readucă la Dumnezeu. Dar în același timp, ele prefigurau pe cei 12 apostoli.”

O prefigurare a Crucii și a Sf. Euharistii

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a mai precizat că „cele două vreascuri pe care le adunase femeia văduvă din Sarepta Sidonului simbolizau cele două brațe ale Crucii pe care avea să fie răstignit Mântuitorul Iisus Hristos”.

De asemenea, făina și untdelemnul din casa văduvei, care nu s-au mai terminat cât a stat sfântul în casa ei, simbolizau Euharistia și Taina Sfântului Maslu.

„Această sărbătoare să fie pentru noi o lumină, o bucurie și un moment în care să înghițim și noi flăcările care ne vin din cuvintele Scripturii și care ne vin din împărtășirea cu Trupul și Sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care să fie în noi puterea de a mărturisi, a apăra și a propovădui credința noastră creștină mântuitoare, spre slava lui Dumnezeu și a noastră mântuire”, a încheiat ierarhul.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a slujit luni la Catedrala Patriarhală.

I-au fost alături în slujire Arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale, Arhim. Ioachim Bejenariu, Consilier eparhial și director la Serviciul Colportaj din cadrul Sectorului Economic-Financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Protos. Adrian Rogoz și Protos. Efrem Aichimoaiei, slujitori al Catedralei Patriarhale.

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Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu