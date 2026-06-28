Sutașul este un model de bunătate, milă şi compasiune, a spus PS Varlaam Ploieșteanul la Catedrala Patriarhală

„Sutașul din Capernaum este pentru noi un model de bunătate, milă și compasiune”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, la Catedrala Patriarhală.

Preasfinția Sa a explicat că sutașul din pilda Evangheliei din Duminica a patra după Rusalii a impresionat prin grija arătată față de sluga sa, dar și prin smerenia și credința cu care s-a apropiat de Mântuitorul.

„Vedem că avem de-a face cu un păgân, cu un înalt dregător militar, care arată o compasiune rar întâlnită pentru o slugă care purta de grijă de casa sa. Și iată că, văzând suferința cumplită a slugii sale, el vine la Mântuitorul cerându-I ajutorul”.

Credința sutașului aduce vindecarea

Episcopul vicar patriarhal a subliniat că răspunsul sutașului, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu (cf. Mt. 8,8), arată că, „pe lângă virtutea iubirii semenilor, acest sutaș are și multă smerenie și umilință”.

Preasfinția Sa a evidențiat că prin cuvintele sutașului se descoperă o credință puternică în dumnezeirea lui Hristos.

„El știe că Iisus, care este în fața lui, este Dumnezeu Cuvântul. Un singur cuvânt al Lui poate vindeca de la distanţă sluga sa care se chinuie cumplit”.

Credința trebuie unită cu fapta

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a atras atenția că simpla apartenență formală la Biserică nu este suficientă pentru dobândirea mântuirii.

„Simplul certificat de botez care atestă faptul că suntem membri ai Bisericii nu este suficient pentru a moșteni Împărăția cerurilor. Ea se dă celor care se silesc să o dobândească, adică celor care împlinesc voia lui Dumnezeu în viața de zi cu zi”.

„Să punem la sufletul nostru tot acest buchet de învățături pe care ni-l oferă Evanghelia! Dacă nu reușim să copiem în viața noastră viețile sfinților, măcar să ne asemănăm cu păgânul sutaș din Evanghelia de astăzi”, a îndemnat la final Preasfinția Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii a fost pomenit Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul care a trecut la Domnul vineri după o lungă și grea suferință.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro