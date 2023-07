PS Varlaam Ploieșteanul a sfințit racla cu moaștele Sf. Constantin Brâncoveanu donate unei chilii de la Schitul Lacu

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a sfințit marți dimineață racla cu fragmentul din moaștele Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu dăruit Chiliei „Buna Vestire” de la Schitul Lacu din Sf. Munte Athos.

Fragmentul din moaștele sfântului a fost oferit din patrimoniul Bisericii „Sf. Gheorghe – Nou” din București, unde a fost înmormântat sfântul voievod, care este și ctitorul acestui sfânt lăcaș.

„Este un lucru semnificativ, pentru că Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu a avut strânse legături cu Sf. Munte Athos – de altfel, cu întreaga Ortodoxie răsăriteană – și a fost, pentru veacul său, cel mai mare sprijinitor al acesteia, întrucât, în timpul domniei sale, Ortodoxia din Balcani, din Răsărit, din Orient, se confrunta cu stăpânirea otomană”, a amintit Episcopul Vicar Patriarhal Varlaam Ploieșteanul într-un scurt cuvânt rostit cu prilejul sfințirii.

„De aceea, Sfântul Constantin Brâncoveanu, știind că o cruciadă, sau o confruntare militară, nu mai este posibilă, cu înțelepciunea și diplomația cu care l-a înzestrat Dumnezeu, a înțeles că modul cel mai bun de a apăra Ortodoxia și de a lupta împotriva expansiunii Islamului era sprijinirea Ortodoxiei prin cărți, prin ctitorii, prin ierarhi, prin lucrurile necesare predicării și păstrării credinței dreptmăritoare ortodoxe.”

„În felul acesta, el a fost ctitor și donator la multe din mănăstirile Muntelui Athos și iată că astăzi, pentru a doua oară în Sfântul Munte, un fragment de moaștele sale se află aici cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel”, a mai spus Preasfinția Sa.

La finalul slujbei, Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii „Sf. Gheorghe – Nou”, a citit Actul de Dăruire semnat de Părintele Patriarh Daniel în data de 22 iunie 2023 și a prezentat certificatul de atestare documentară și istorică semnat de reprezentanții Institutului de Antropologie „Francisc Rainer” al Academiei Române.

„E o zi istorică, în care s-a împlinit bună-dorirea cuvioșilor părinți din acest loc binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea rugăciuni”, a adăugat Părintele Emil Nedelea Cărămizaru. „Preafericirea Sa a răspuns cu dragoste părintească trimițând aici, în locul acesta, o bucățică de rai.”

Delegația a ajuns în Sf. Munte Athos în cursul zilei de luni, unde Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a fost primit de protoepistatul Ștefan Hilandaritul, la sediul din Careia al Sfintei Chinotite, conducerea Sfântului Munte Athos.

Luni, la ora 15:00, avut loc ceremonia de întâmpinare a sfintelor moaște la Schitu Lacu, unde vor rămâne pentru totdeauna spre folosul obștii și al pelerinilor.

Deoarece marți, conform calendarului nerevizuit, este cinstită Icoana Maicii Domnului Prodromița și este pomenit Sf. Paisie Aghioritul, delegația românească a participat la liturghia și privegherea de toată noaptea oficiate de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul la Paraclisul „Sf. Paisie Aghioritul” al Chiliei „Buna Vestire” de la Schitul Lacu, sfânt lăcaș care și-a serbat hramul.

Răspunsurile la strană au fost date de Arhid. Mihail Bucă și membri ai Grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

La ceremonia de primire a sfintelor moaște și la slujbele de la Schitul Lacu a participat și Aurelian Iftimiu, Directorul Agenției de știri Basilica a Patriarhiei Române, aflat într-o călătorie privată în Sf. Munte Athos.

