PS Varlaam către studenții teologi: Misiunea Bisericii noastre trebuie să se afle într-un permanent proces de înnoire

„Misiunea Bisericii noastre trebuie să se afle într-un permanent proces de înnoire și de dobândire a capacității necesare adresării către societatea aflată într-o permanentă schimbare”, a spus marți Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul, care a semnalat totodată că lumea se confruntă cu „o diversitate ideologică deosebită, mare parte îndreptată împotriva religiei în general, a creștinismului și a Bisericii Ortodoxe în special”.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi la Paraclisul universitar „Sfânta Ecaterina”. La slujba săvârșită în cinstea ocrotitorilor învățământului teologic au participat cadrele didactice și studenții Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Episcopul vicar patriarhal i-a îndemnat pe teologi să utilizeze timpul studenției „cât mai judicios posibil pentru că odată încheiat ciclul universitar, legătura noastră cu cartea se mai rărește din pricina grijilor”.

„Este nevoie de multă osteneală de vreme ce am optat pentru a urma facultatea de teologie și pentru a deveni în diverse calități slujitori ai Bisericii, credincioșii așteaptă multe lucruri de la noi”.

PS Varlaam Ploieșteanul a explicat că „masa credincioșilor este și ea într-o deosebită evoluție, sunt oameni care doresc să cultive pe mai departe credința creștină și au adunat studii în diferite domenii ale științelor, ale cunoașterii și de aceea se cere ca și noi să avem o pregătire teologică pe măsură ca ei să aibă în noi un partener de dialog și oameni care să le îndrume preocupările spirituale pentru a nu rătăci”.

„Ne adresăm unui popor credincios cu multe categorii diferențiate între ele și de aici capacitatea noastră de a ne pregăti mereu, în primul rând să ne cunoaștem dreapta credință, dar să ne inițiem și în alte discipline care ne ajută în lucrarea noastră pastorală și misionară de predicare a Evangheliei Împărăției Cerurilor”.

„Tuturor să ne dăruiască Dumnezeu sănătate și înțelepciune ca să putem străbate drumul scurt al acestei vieți pământești cu atâta pricepere și înțelepciune încât la capătul lui să ne aștepte dobândirea mântuirii. Dacă am pierdut mântuirea, orice efort pe care l-am săvârșit în această viață indiferent de noblețea obiectivelor care ne-au animat, este un drum pe care l-am făcut zadarnic, o viață pe care am primit-o în dar de la Dumnezeu și am risipit-o”.

Predica

După cum este tradiția de hram în școlile și facultățile de teologie, la momentul împărtășirii clericilor, un student ales de profesorul de catehetică și omiletică rostește predica.

Studentul care a predicat este Florin Pop, profesor la Universitatea Politehnică din București și directorul școlii doctorale a Facultății de Automatică și Calculatoare.

La finalul sfintei Liturghii a fost oficiată o slujbă de pomenire pentru profesorii și studenții facultății de teologie care au trecut la viața veșnică.

Preotul Profesor Constantin Preda, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a mulțumit Preasfințitului Părinte Varlaam Ploieșteanul și a invitat persoanele prezente să participe în continuare la evenimentele culturale organizate de sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi.

