PS Timotei Prahoveanul: Trebuie să înțelegem valoarea timpului și să cerem ca Dumnezeu să-l sfințească

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a slujit în prima zi din an la Mănăstirea Radu Vodă din Capitală, unde a vorbit despre Tăierea împrejur după trup a Domnului, despre Sf. Ier. Vasile cel Mare, cinstit în această zi, dar și despre semnificația timpului ca răgaz pentru lucrarea mântuirii.

„Într-o zi pe care unii o consideră cea mai importantă din an, să spunem Anul Nou civil, trebuie să înțelegem valoarea timpului, să-l prețuim și să cerem ca Dumnezeu să-l sfințească”, a spus Preasfinția Sa.

„Și, odată cu sfințirea timpului să ne preocupe lucruri cu adevărat importante.”

Fără perspectiva eternității, timpul ne amăgește pe toți

Referitor la Anul Nou, ierarhul a rostit un avertisment pe care toți creștinii au nevoie să-l aibă înaintea ochilor.

„Dacă unii dintre noi sau chiar toți așteptăm această zi pentru că este una a petrecerilor, a reuniunilor, a întâlnirilor și așa mai departe, a revelioanelor zgomotoase, a petardelor și a artificiilor, trebuie să ne amintim toți, nu doar unii dintre noi, că Domnul a pus timpul, vremurile și anii întru a Sa stăpânire”, a spus părintele episcop vicar.

„Și o zi care marchează începutul unui an nou civil nu poate însemna mai mult decât cântărirea timpului, evaluarea lui și măcar întoarcerea în ultimul ceas a fiecăruia dintre noi pe drumul care duce către Dumnezeu.”

„Dacă noi într-o zi nu ne vom întoarce, măcar în ultima zi, suntem pierduți, oricâte petreceri și ceremonii am prinde în această viață”, a avertizat Preafinția Sa.

„Dacă privim într-o astfel de perspectivă timpul, observăm cât de repede, prea repede trece el și ne amăgește pe toți.”

Tăierea împrejur a Domnului, începutul răscumpărării noastre

Ierarhul a vorbit pe larg în omilia sa despre semnificația sărbătorilor marcate în calendarul bisericesc în această primă zi a anului civil (anul bisericesc începând la 1 septembrie).

„Am fost impresionat de gândirea unui mare teolog care spunea că sângele vărsat atunci când Domnul a fost tăiat împrejur ne vorbește despre răscumpărarea noastră”, a menționat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Nu are nicio legătură cu Legea Veche, căreia El S-a supus, ci a fost un început al răscumpărării pe care o vom întâlni în mod deplin pe Golgota, când Și-a vărsat sângele răscumpărându-ne din blestemul legii.”

Să învățăm să prețuim zilele și anii

Preasfinția Sa a relatat pe larg și viața Sf. Ier. Vasile cel Mare, evidențiind credința trăită în familie alături de toți ai săi: „Chiar și casa, una dintre casele familiei, fusese transformată în mănăstire”.

„Bunica lui, dinspre tată, Macrina cea Bătrână, a fost una dintre cele mai evlavioase femei ale întregii perioade, de la care au învățat și nepoții, îndeosebi Sf. Vasile cel Mare, dar și ceilalți trei frați ai săi, care sunt pomeniți în calendarul Bisericii.”

„Îl rugăm pe Domnul istoriei și pe Împăratul veacurilor, Care a făcut zilele și anii, să le sfințească și să ne sfințească pe noi”, a spus spre final Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

„Să căutăm să înțelegem taina smereniei Lui arătată mereu, dar și în această zi, să înțelegem că nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu poate ceva, ci doar credința lucrătoare prin iubire, să înțelegem că Biserica are prieteni și apărători în fața cărora nu vor putea lupta niciodată dușmanii ei, iar unul dintre aceștia este Sf. Vasile cel Mare, să înțelegem că el și alții înțelepți ca el au prețuit zilele și anii”, a încheiat Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Foto credit: Arhid. Andrei Duță