PS Timotei Prahoveanul despre revoluția spirituală a Sf. Ioan Botezătorul: Pustiul cheamă la apropiere de Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a vorbit duminică despre „o adevărată revoluție spirituală” realizată de Sf. Ioan Botezătorul, prezentat în Evanghelia duminicii dinaintea Botezului Domnului drept glasul celui ce strigă în pustie, chemând oamenii la pocăință, adică la schimbare lăuntrică.

Sfântul, care a propovăduit în Pustiul Iudeii, la Iordan, este considerat cel dintâi dintre monahi, iar această regiune, „prin trăirea lui înaltă și mai ales prin dragostea pe care o îndrepta către Dumnezeu, a devenit patria sihaștrilor”.

„Pustiul îi cheamă pe oameni la apropiere de Dumnezeu. De aceea, locuitorii pustiului s-au sfințit, pentru toți rămânând model Sfântul Ioan Botezătorul”, a spus Preasfinția Sa.

Sf. Ioan Botezătorul, prototipul monahului

„Foarte puțini știu că cea mai înfloritoare viață călugărească a fost pe Valea Iordanului”, a subliniat părintele episcop vicar.

Ierarhul a evocat începuturile monahismului în regiune și a amintit că una dintre primele mănăstiri din Țara Sfântă, înființată de Sf. Cuv. Sava cel Sfințit, funcționează neîntrerupt de aproximativ 1500 de ani.

„În Pustiul Iordanului, unde a predicat Sfântul Ioan Botezătorul, au dorit românii să construiască o biserică, un schit românesc, și s-au făcut demersuri vreme îndelungată pentru ridicarea lângă Iordan, la câteva sute de metri depărtare, a unui schit românesc”, a menționat Preasfinția Sa.

„Acolo a trăit Sfântul Ioan Iacob sau Ioan, Noul Hozevit, sau Ioan de la Neamț, iubitul nostru sfânt conațional. Vreme de cinci ani, Sfântul Ioan Iacob s-a nevoit ca și Marele Ioan Botezătorul.”

Un glas strigând în pustiul comunismului

Preasfinția Sa a amintit și de pustiurile din țara noastră unde s-au nevoit monahi români, menționându-l pe Sf. Cuv. Cleopa de la Sihăstria, care, după nevoințe pustnicești, a propovăduit oamenilor pocăința în timpul regimului ateist comunist.

„Glasul lui, ca de tunet, era un alt glas de profet într-o vreme atât de dificilă pe care o traversa poporul român”, a spus ierarhul.

Pregătire pentru Arătarea Domnului

„Duminica de astăzi ne pregătește pentru întâmpinarea sărbătorii Botezului Domnului, a Arătării Domnului la Iordan, și ne amintește tuturor că avem nevoie de schimbare. Toți, indiferent cine și cum ar fi, s-ar afla or s-ar considera. Fiecare dintre noi are nevoie de schimbarea interiorului și de statutul unui om nou, la care ne invită stăruitor și această sărbătoare prin binecuvântarea caselor, prin primirea cu evlavie a binecuvântării Bisericii și a preotului.”

„Ziua acesta și zilele premergătoare sărbătorii Botezului Domnului ne invită pe toți la pocăință, la schimbare și la apropiere de Dumnezeu. El care vine ca să ridice, care vine ca să curețe păcatele lumii și pe ale noastre, ale tuturor”, a încheiat Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a oficiat duminică Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu