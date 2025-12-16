PS Teofil Trotușanul s-a rugat alături de tinerii din ATOR Sascut

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s-a rugat, luni, împreună cu tinerii din ATOR Sascut, în cadrul unui program liturgic și catehetic desfășurat la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Români” din Parohia Sascut Sat.

Începând cu ora 09:00, PS Teofil Trotușanul a săvârșit Sfânta Liturghie, alături de părintele protoiereu Alexandru Grigoraș și de părintele Vlad Țuțurlan, inspector eparhial. La slujbă au participat aproximativ 90 de tineri, care, după ce s-au pregătit prin Taina Spovedaniei, s-au împărtășit cu Sfintele Taine.

După slujbă, tinerii, împreună cu preoții coordonatori ai filialelor ATOR, au luat parte la o conferință susținută de PS Teofil Trotușanul, în Centrul Cultural-Catehetic „Episcop Teodosie Atanasiu” al parohiei.

Binecuvântare arhierească

În cadrul întâlnirii, ierarhul a transmis cuvântul de binecuvântare al IPS Ioachim și a vorbit despre modul în care este prăznuită Nașterea Domnului în cetatea sfântă a Ierusalimului, îndemnându-i pe tineri să trăiască sărbătoarea cu inimă curată, în duh de rugăciune și comuniune.

„Am venit aducând binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim și de asemenea, pentru a vedea copilașii aceștia și tinerii, prieteni ai Sfântului Nicolae, cum au venit să primească Sfintele Taine și mai apoi să urmeze și un program special pregătit pentru ei în care să ne încurajăm și să ne transmitem cele mai bune gânduri pentru Sărbătoarea Nașterii Domnului care se apropie”, a spus PS Teofil Trotușanul.

La final, părintele protoiereu Alexandru Grigoraș a mulțumit Preasfinției Sale pentru prezență și pentru cuvântul de folos duhovnicesc, precum și tinerilor pentru dragostea și implicarea lor în viața Bisericii, îndemnându-i să rămână statornici în rugăciune și în fapta bună pe parcursul perioadei de post și să privească această întâlnire ca pe un nou început pentru activitatea ATOR Sascut.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului

