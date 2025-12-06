Episcopul vicar Teofil Trotușanul își cinstește ocrotitorul

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, își cinstește sâmbătă ocrotitorul, pe Sf. Ier. Teofil al Antiohiei.

Preasfinția Sa s-a născut la Hunedoara, în 16 ianuarie 1979, fiind primul din cei 6 copii ai familiei.

A studiat la nivel de Licență și Master la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din Bucureşti în perioada 1997-2001.

În perioada 2002-2010, a fost profesor la Seminarul Teologic „Nifon Mitropolitul” din București, iar în 2003 a fost stareț interimar al Mănăstirii Snagov și slujitor la Catedrala Patriarhală.

În anul 2000 s-a închinoviat la Mănăstirea Radu Vodă din București, iar în 29 august 2001 a primit tunderea în monahism și numele de Teofil la Mănăstirea Radu Vodă, avându-l naș de călugărie pe Arhim. Teofil Bădoiu (+2010), fost stareț al Mănăstirii Slănic din județul Argeș.

În 2011, a devenit doctor al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu cu teza „Sfântul și Marele Mir în Biserica Ortodoxă Română – Rânduiala pregătirii, semnificația teologică a materiei și efectele sacramentale ale ungerii cu Marele Mir”, realizată la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” sub coordonarea Părintelui Mitropolit Laurenţiu Streza al Ardealului.

În același an, fost hirotonit ierodiacon şi apoi ieromonah de către Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, pe atunci, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

În 2004 a fost ridicat la rangul de protosinghel şi hirotesit de Paşti de către vrednicul de pomenire Patriarh Teoctist la Catedrala Patriarhală.

În 6 martie 2008 a fost hirotesit arhimandrit de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în Catedrala Patriarhală din Bucureşti, în Duminica Ortodoxiei.

În perioada 2005-2015, a fost exarh al mănăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureştilor, membru în mai multe comisii și consistorii, iar între 2007 și 2014 stareţ al Mănăstiri Schitul Darvari din Bucureşti.

Ulterior, timp de peste un deceniu, a fost Reprezentant al Patriarhiei Române la Sfintele Locuri și Superiorul Așezămintelor Românești de la Ierusalim, Ierihon și Iordan.

În 2 iulie 2025, la propunerea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu titulatura de „Trotușanul”.

A fost hirotonit arhiereu în 20 iulie 2025.

Mai multe detalii despre activitatea ierarhului se găsesc pe site-ul eparhial.

Foto credit: Fotomonataj Basilica.ro