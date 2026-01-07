Suntem chemați să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu, reamintește PS Teofil Trotușanul

Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului i-a îndemnat miercuri pe credincioși să trăiască realitatea credinței nu doar ca apartenență formală, ci ca participare vie la viața Bisericii, subliniind că „suntem chemați să fim cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu”.

Preasfinția Sa a slujit în Parohia „Sfântul Proroc Ioan Botezătorul” din Bacău cu ocazia hramului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Chemare la pocăință

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a arătat că praznicul Soborului Sfântului Ioan Botezătorul este o prelungire a luminii Bobotezei și o chemare actuală adresată fiecărui creștin.

Ierarhul a subliniat că mesajul central al Sfântului Ioan Botezătorul – pocăința – rămâne esențial și astăzi, fiind identic cu începutul propovăduirii Mântuitorului Hristos: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat Împărăția cerurilor. Această chemare la pocăință este identică și cu mesajul cu care și Domnul Hristos Și-a început propovăduirea publică”.

Vorbind despre sensul Împărăției lui Dumnezeu, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a explicat că aceasta nu este o realitate viitoare îndepărtată, ci una care se deschide concret în viața liturgică a Bisericii.

„De câte ori participăm la Sfânta Liturghie, noi suntem chemați să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, mesajul lui Ioan Botezătorul nu este doar pentru cei de acum două mii de ani, ci este viu și lucrător și astăzi”.

Transformare profundă a vieții

Episcopul vicar a arătat că prin Taina Sfântului Botez creștinii primesc chemarea de a deveni cetățeni ai Împărăției cerești, însă această apartenență presupune o responsabilitate personală: „Atunci când ne botezăm, primim dreptul de a fi cetățeni ai Împărăției lui Dumnezeu. Pentru a intra și a fi vrednici și a sta la masă cu împăratul, se cuvine să avem haină potrivită, și anume haina pocăinței”.

Explicând sensul autentic al pocăinței, Preasfinția Sa a precizat că aceasta nu înseamnă doar apartenență la o grupare religioasă, ci o transformare profundă a vieții.

„A te pocăi înseamnă să-ți schimbi modul de gândire, să-L pui pe Dumnezeu în fața ta și să-ți rânduiești viața după voia Lui”.

La final, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a urat la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfântului Ioan, printre care se află și părintele paroh.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului