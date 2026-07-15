PS Teofil Trotușanul la sărbătoarea unui centru social din Bacău: O misiune de slujire a aproapelui

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a subliniat marți la aniversarea a 25 de ani de activitate a Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Condorul-Henri Coandă” din Bacău, că cei implicați sunt „într-o misiune de slujire a aproapelui”.

Manifestarea a fost marcată prin săvârșirea Tainei Sfântului Maslu și a parastasului pentru beneficiarii și ostenitorii centrului trecuți la Domnul. La slujbă au participat beneficiarii instituției, angajați, autorități și numeroși invitați.

O lecție pentru toți

Preasfinția Sa a arătat că astfel de așezăminte sunt locuri în care se manifestă iubirea lui Dumnezeu față de cei aflați în suferință: „Acest loc al suferinței și al milei este însă și o lecție pentru toți cei care vor să-și amintească faptul că, peste toate, Dumnezeu este Cel care stăpânește”.

Episcopul vicar a atenționat că „de multe ori, urmașii, copiii, poartă aceste semne ale unei raportări greșite la Dumnezeu”.

„De aceea, avem nevoie să venim aici și să ne înălțăm fruntea și ochii către Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

O misiune deloc ușoară

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adresat un mesaj de apreciere personalului centrului, evidențiind responsabilitatea și dăruirea celor care îi îngrijesc pe beneficiari: „Un cuvânt de prețuire și de binecuvântare se cuvine celor care se ostenesc aici și duc această misiune deloc ușoară, aceea de a sta alături de beneficiarii care au nevoie de atenție specială, de ajutor și de îngrijire”.

„Vă dorim ca Domnul Cel Milostiv și Atotputernic să vă întărească și să vă dăruiască răbdare pentru a împlini această slujire până la capăt. Nu este o misiune ușoară, însă celor care o împlinesc cu gândul la Dumnezeu li se vor ierta multe păcate”, a spus Preasfinția Sa.

La finalul evenimentului, Complexului de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Condorul-Henri Coandă”, precum și autorităților care sprijină activitatea instituției, le-a fost oferită Distincția de Vrednicie, în semn de apreciere pentru implicarea în sprijinul persoanelor adulte cu dizabilități.

Totodată, Colțănel Elena Emilia Sorana, șeful complexului, a primit Diploma de Vrednicie, pentru devotamentul, profesionalismul și responsabilitatea dovedite în coordonarea și dezvoltarea activității centrului și pentru grija acordată beneficiarilor.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului