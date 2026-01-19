PS Teofil Trotușanul a slujit la Mănăstirea Piatra Tăieturii, aflată la peste 1.700 de metri altitudine

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a săvârșit duminică Sfânta Liturghie la Mănăstirea Piatra Tăieturii din județul Suceava. Este situată la peste 1.700 de metri altitudine, în Munții Bistriței.

Episcopul vicar a tâlcuit Pilda celor zece leproși, arătând legătura dintre boala trupească și starea sufletească a omului: „În tâlcuirea Sfinților Părinți, boala aceasta, lepra, este asemănată bolii păcatului, care se lipește de sufletul oamenilor și îi condamnă la o viață departe de Dumnezeu”.

Preasfinția Sa a explicat că, la vremea Mântuitorului, cei bolnavi de lepră erau condamnați la izolare, asemenea omului care trăiește în păcat nemărturisit: „Tot la fel se întâmplă și cu păcatul nemărturisit și nepocăit, care îl condamnă pe om la o viață însingurată”.

Referindu-se la mesajul Evangheliei, Preasfințitul Părinte Teofil a subliniat importanța întâlnirii cu Hristos ca izvor al vindecării sufletești.

„Mesajul pe care Evanghelia de astăzi îl aduce înainte este unul deosebit de important și anume să-L căutăm pe Iisus, Care ne poate vindeca de păcatele noastre și poate șterge lepra și urmările acestui greu afect al sufletului care este păcatul”.

„Să nu uităm însă, după ce suntem vindecați și dezlegați de păcate, să-I și mulțumim, pentru că oamenii au fost zidiți de Dumnezeu, de Tatăl Cel Ceresc, cu această chemare de a fi mulțumitori”, a atras atenția ierarhul.

Scurt istoric

Mănăstirea Piatra Tăieturii este situată pe versantul vestic al Culmii Piatra Tăieturii din Munții Bistriței, în arealul administrativ al comunei Panaci, județul Suceava. Prin așezarea sa, mănăstirea se numără printre așezămintele monahale aflate la cea mai mare altitudine din România.

La început, aici a fost un schit întemeiat de ieromonahul Iosif Achirilei. Sfințirea așezământului a avut loc în data de 8 septembrie 1933 de mitropolitul Bucovinei, Nectarie Cotlaciuc. În urma Decretului 410/1959, schitul a fost desființat, iar în anul 1962 a fost demolat.

Reînființarea a avut loc după căderea regimului comunist, la 1 iunie 1990, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Pimen Zainea, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Reconstruirea a fost încredințată părintelui Antonie Breuhescu. Actualul stareț este părintele Macarie Olărean.

În biserica mănăstirii se află icoana Maicii Domnului „Înjunghiata”, copie adusă în anul 2021 de la Mănăstirea Vatopedu din Sfântul Munte Athos. Această icoană este legată de o minune consemnată în tradiția athonită și cinstită în mod special în data de 21 ianuarie.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului