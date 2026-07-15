PS Samuel Bistrițeanul la hramul de vară al Mănăstirii Legii: Sfântul Arhanghel Gavriil este îngerul veștilor bune

„Sfântul Arhanghel Gavriil este, prin excelență, îngerul veștilor bune, îngerul bucuriei și al împlinirii făgăduințelor lui Dumnezeu, dar și slujitor al binelui”, a subliniat luni Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la hramul de vară al Mănăstirii Legii din județul Cluj.

Preasfinția Sa a explicat că sărbătoarea Soborului Sfântului Arhanghel Gavriil amintește de lucrarea îngerilor în iconomia mântuirii.

„De fiecare dată când Dumnezeu lucrează în istorie pentru mântuirea oamenilor, face această lucrare prin îngerii Săi. Îngerii sunt ființe spirituale, netrupești, menite să-L slăvească pe Dumnezeu și să-I slujească pentru mântuirea noastră”.

Adevărata bucurie

Referindu-se la provocările lumii contemporane, ierarhul a evidențiat că adevărata bucurie nu poate fi găsită în bunurile materiale: „Lumea în care trăim pare să fie tot mai lipsită de această adevărată bucurie. Oamenii o caută în bogății și în succes lumesc și, totuși, nu o găsesc. Arhanghelul Gavriil ne amintește că adevărata bucurie începe atunci când omul Îl primește pe Dumnezeu în inima sa”.

„Îngerii niciodată nu comentează poruncile pe care le primesc de la Dumnezeu și nu amână împlinirea lor. Ei le împlinesc cu bucurie și cu promptitudine”, a adăugat ierarhul.

Episcopul vicar i-a îndemnat pe credincioși să fie purtători ai păcii și ai speranței în familie și în societate: „Să ne ajute Dumnezeu și să ne călăuzească Sfântul Arhanghel Gavriil ca noi să putem fi și noi, asemenea îngerilor, vestitori ai păcii, vestitori ai adevărului și ai iubirii lui Hristos în familie și societate”.

„Lumea are mare nevoie de oameni care să aducă lumină acolo unde este întuneric, speranță acolo unde este deznădejde și pace acolo unde este tulburare”, a încheiat Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul.

Mănăstirea Legii

Mănăstirea „Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil” din Legii, județul Cluj, a fost înființată în anul 2022, iar piatra de temelie a fost sfințită în luna iulie 2023 de către Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Viitorul complex monahal va fi compus din biserica de zid, altar de vară, stăreție, chilii, trapeză, bibliotecă, muzeu, turn-clopotniță și alte anexe. În doar câteva luni de la înființare, starețul mănăstirii, protosinghelul Nectarie Turi, a amenajat un corp de chilii și un paraclis provizoriu, până la edificarea ansamblului monahal.

În paraclisul provizoriu se păstrează o copie a Icoanei Maicii Domnului „Paramythia” sau „Mângâietoarea”, una din cele 7 icoane făcătoare de minuni de la Mănăstirea Vatopedi din Sfântul Munte Athos.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Marian Șomlea