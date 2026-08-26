PS Nicodim a resfințit o biserică emblematică pentru Drobeta-Turnu Severin la aniversarea a 180 de ani de la construire

Episcopul Nicodim al Severinului și Strehaiei a resfințit duminică Biserica „Maioreasa” din Drobeta-Turnu Severin, emblematică pentru istoria orașului. Lăcașul de cult a trecut recent printr-o serie de lucrări de renovare și reabilitare.

Istoria bisericii este strâns legată de cea a municipiului. După ce orașul a fost proclamat din nou reședință de județ, în 23 aprilie 1833, maiorul Ion Ciupagea s-a stabilit aici împreună cu soția sa, Dumitrana.

Biserica a fost ridicată cu sprijinul material al familiei Ciupagea, fiind sfințită în anul 1846. Numele lăcașului a fost inspirat de rangul militar al ctitorului.

Moment solemn

După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Nicodim i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul ctitorilor.

„Vă îndemn să medităm la un aspect mai puțin cunoscut din învățătura noastră de credință. Privind minunata lucrare săvârșită în urmă cu 180 de ani de soții Ion și Dumitrana Ciupagea, vedem doi oameni care și-au împlinit datoria față de semeni și care, din iubire pentru aproapele, au ctitorit această biserică”.

Părintele paroh Claudiu-Ionuț Semenescu-Blidaru, protopop de Drobeta-Turnu Severin, a evocat istoria biserici și a evidențiat însemnătatea resfințirii pentru viața liturgică şi duhovnicească a comunității.

„Dacă ne uităm la cei 180 de ani, vedem un șir lung de oameni care au primit ceva de la înaintași și au lăsat ceva mai departe: ctitorii Ion și Dumitrana Ciupagea, preoți și credincioși, pictori și meșteri, binefăcători cunoscuți și anonimi, toți au adăugat câte o cărămidă, câte o icoană, câte o rugăciune la această istorie”.

În semn de recunoștință pentru sprijinul oferit parohiei, Episcopul Severinului și Strehaiei a acordat gramate de mulțumire ctitorilor, donatorilor și binefăcătorilor lăcașului.

Foto credit: Facebook / Episcopia Severinului și Strehaiei