PS Iustin a oficiat slujba înmormântării pentru un primar care a apărat identitatea Maramureșului în perioada comunistă

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a oficiat vineri slujba de înmormântare a lui Vasile Deac, fost primar al comunei Bogdan Vodă, cunoscut pentru demersurile sale de apărare a memoriei istorice în perioada regimului comunist.

Slujba a fost săvârșită în fața Bisericii de lemn „Sfântul Nicolae” din Bogdan Vodă, județul Maramureș, în prezența autorităților locale și a comunității care a dorit să-i ofere un ultim omagiu.

Vasile Deac, cunoscut de maramureșeni drept „Moșu”, a trecut la Domnul luni, la vârsta de 96 de ani. Timp de peste trei decenii a ocupat funcțiile de primar și viceprimar al comunei Bogdan Vodă, devenind una dintre figurile reprezentative ale administrației locale.

Contribuție la păstrarea identității culturale

Fostul edil a rămas cunoscut mai ales pentru demersul său de peste 30 de ani de a ridica, în ciuda opoziției autorităților comuniste, statuia lui Bogdan Vodă, întemeietorul Moldovei, în localitatea natală a voievodului, Cuhea (actuala comună Bogdan Vodă). Sculptura a fost realizată de maestrul Ioan Marchiș.

Pentru contribuția sa la păstrarea identității culturale și a tradițiilor maramureșene, Episcopia Maramureșului și Sătmarului i-a acordat cele mai înalte distincții destinate mirenilor.

La vârsta de 90 de ani, Preasfințitul Părinte Iustin i-a conferit lui Vasile Deac ordinul „Crucea Iustinian Arhiepiscopul”, iar trei ani mai târziu, Episcopul Maramureșului și Sătmarului i-a oferit „Crucea Voievodală Maramureșeană” pentru laici.

Și-a purtat cu mândrie portul tradițional

Într-un mesaj de omagiu, Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș l-a descris pe Vasile Deac drept „mai mult decât un păstrător al tradițiilor”.

„A fost o mărturie vie a lumii satului maramureșean, un om care și-a purtat cu mândrie portul, graiul, credința și dragostea pentru valorile moștenite de la străbuni. Prin felul său de a fi, prin poveștile sale și prin respectul față de patrimoniul cultural al acestui ținut, a devenit un reper pentru generații întregi”, au transmis reprezentanții muzeului.

Instituția a amintit și contribuția lui Vasile Deac la conservarea patrimoniului local, inclusiv restaurarea casei sale tradiționale din Bogdan Vodă, construită în anul 1780 și aflată astăzi în patrimoniul Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș.

„Astăzi, odată cu plecarea sa dintre noi, Maramureșul pierde un om de o rară noblețe sufletească, iar patrimoniul viu al acestui ținut pierde unul dintre cei mai valoroși reprezentanți ai săi”, au mai transmis reprezentanții muzeului.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșului și Sătmarului