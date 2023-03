PS Iustin de 8 martie: Astăzi este despre femeie la superlativ! Bunică, mamă și soție, ea este viața!

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a transmis un mesaj de 8 martie în care elogiază importanța femeii.

„Prima noastră bătaie de inimă acolo a avut loc, în primul nostru rai. În sânul protector care ne-a purtat și de unde i-am auzit glasul duios când ne cânta, când ne striga să venim în lume, când ne vorbea sau când se ruga Maicii Domnului să-i dăruiască un prunc cu har”.

„Ea a fost și rămâne prima noastră iubire; unica”.

„Când am deschis ochii pentru prima dată, am văzut fața și chipul ei iconic de mamă. Zâmbetul ei l-am moștenit și cu el am zâmbit și noi, primindu-l în dar spre a ne însenina și înfrumuseța fața și viața. Și spre a bucura lumea cu el”, a spus ierarhul.

„Brațele ei ne-au dăruit siguranță și duioșie și ne-au ridicat la înălțime, ca să privim lumea minunată din jurul nostru! Bătăile ei de inimă, în al cărui ritm a bătut și inima noastră, ne-au făcut să tresărim, să ne înfiorăm sau să tresăltăm de bucurie; ne-au transmis sensibilitatea umană și divină, deopotrivă”.

„Prin laptele cu care ne-a hrănit, la sânul ei, ne-a transmis toate virtuțile neamului nostru: credința în Dumnezeu, iubirea de frumos, iubirea de Biserică, țară și neam, de familie, de strămoși, de viață, muncă și rugăciune, de cinste și omenie, de firesc și normalitate, de milostenie și iubire”.

Mama este persoana care transmite valorile creștine, învață copii cum să se roage și toate cele necesare pentru a trăi în societate.

„Ea ne-a transmis și ne-a învățat ‹bunul simț țărănesc›, care cuprinde în sine trei esențiale lucruri: frica de Dumnezeu, rușinea de oameni și simțul măsurii, adică să nu uiți niciodată de unde ai plecat”, a explicat Preasfinția Sa.

Episcopul Maramureșului a încheiat mesajul său zicând că „să spui ‹La mulți ani!› veșniciei e prea puțin! Dar poți și ești dator să spui: Să fii veșnic frumusețea, viața, familia și normalitatea acestei lumi”.

Foto credit: Facebook / Episcopia Maramureșulu și Sătmarului