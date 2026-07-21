Trebuie să părăsim conceptele și ideologiile cărora ne închinăm ca la niște idoli, a spus PS Ignatie

„Noi trebuie să părăsim conceptele și ideologiile cărora ne închinăm ca la niște idoli”, a spus luni Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, explicând că exemplul Sfântului Proroc Ilie îi cheamă pe creștini să mărturisească pe Dumnezeu cel adevărat.

Preasfinția Sa a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Florești, județul Vaslui, cu prilejul hramului așezământului monahal, închinat Sfântului Proroc Ilie.

Nu o construcție a minții omenești

Ierarhul a arătat că sfântul a mărturisit cu tărie existența Dumnezeului Celui adevărat într-o vreme în care poporul lui Israel se îndepărtase de credință.

„Datorită credinței sale puternice, autentice, și a conștiinței faptului că Dumnezeu nu este o iluzie, ci o realitate care nu poate fi în niciun fel tăgăduită, Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul a avut misiunea sfântă de a-i înfrunta pe suveranii vremii sale”.

Referindu-se la episodul jertfei de pe Muntele Carmel, episcopul a subliniat că prorocul a demonstrat prin rugăciune că Dumnezeul lui Israel este Dumnezeul Cel adevărat.

„Prorocul Ilie dă mărturie că Dumnezeul în care el crede nu este o construcție a minții omenești, ci o realitate care nu poate fi în niciun fel tăgăduită, o evidență care trebuie pusă în lumină”.

O chemare pentru creștinii de astăzi

Pornind de la exemplul Sfântului Ilie, Preasfințitul Părinte Ignatie a vorbit despre actualitatea mesajului prorocului și despre provocările lumii contemporane.

„Ca să putem să arătăm Care este Dumnezeul cel adevărat, este nevoie să avem credința lui Ilie, să avem conștiința unei comuniuni profunde cu Dumnezeu, o relație personală directă cu Dumnezeu, nu una intermediată de ritualuri”.

Preasfinția Sa a explicat că jertfa de pe Muntele Carmel prefigurează chemarea primită de fiecare creștin prin Taina Botezului.

„Jertfa lui Ilie este o prefigurare a chemării pe care o avem și noi, cei botezați, să nu ne închinăm idolilor patimilor, ai păcatelor, nici ai conceptelor, nici ai ideologiilor care distrug sufletul oamenilor, ci să slujim lui Dumnezeu care este Viață, lumina noastră”.

Mărturie despre credința noastră

În încheiere, Episcopul Hușilor i-a îndemnat pe credincioși să își cerceteze propria credință.

„Stau și mă întreb, și vă las pe fiecare să vă dați singuri răspunsul: Dacă astăzi ni s-ar cere de cei care nu cred în Dumnezeu să le dăm o probă așa cum Ilie Prorocul le-a dat-o, am fi în stare să dăm mărturie despre credința noastră?”

La finalul Sfintei Liturghii, a fost vernisată o expoziție de icoane praznicale în Palatul Egumenesc al Mănăstirii Florești, care găzduiește Secția de Istorie și Artă Religioasă „Episcop Iacov Antonovici” a Muzeului Județean „Ștefan cel Mare” Vaslui.

Vizitatorii au putut admira Evanghelia românească tipărită la Iași în 1762 și 12 icoane praznicale din patrimoniul muzeului. Totodată, Preasfințitul Părinte Ignatie a oferit diplome de ctitor și distincții de vrednicie celor care au sprijinit activitatea pastorală și edilitară a mănăstirii.

Foto credit: Episcopia Hușilor