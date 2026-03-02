Noi toți suntem icoanele lui Hristos și purtăm în adâncul inimii noastre icoana Lui, subliniază Episcopul Hușilor

„Noi toți suntem icoanele lui Hristos și purtăm în adâncul inimii noastre icoana Lui”, a subliniat duminică, în predică, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

Preasfinția Sa a oficiat Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huși.

Ierarhul a subliniat semnificația profundă a cinstirii sfintelor icoane și identitatea creștinului ortodox într-o societate dominată de imagine.

„Duminica de astăzi este una specială pentru că ne gândim la identitatea noastră ortodoxă. Duminica Ortodoxiei este asociată cu cinstirea sfintelor icoane. Noi trăim acum în era imaginilor”.

Icoana și imaginea

Episcopul Hușilor a remarcat contrastul dintre imaginile distribuite în mediul online și icoană: „Suntem într-o adevărată inflație de imagini, ne uităm la ele, le apreciem pe rețelele de socializare, însă diferența fundamentală între o imagine și o icoană este că aceasta din urmă ne invită ca ea să ne privească pe noi și nu noi să o privim pe ea”.

Icoana nu este doar o reprezentare artistică, ci o deschidere către o altă dimensiune a existenței.

„Icoana este trimiterea înspre altă dimensiune a vieții noastre, cea a sfințeniei, o lume spiritualizată, în care materia capătă deplină frumusețe”.

Cinstirea sfintelor icoane

Preasfințitul Părinte Ignatie a evidențiat fundamentul teologic al cinstirii icoanelor, arătând că aceasta este cinstire adusă lui Hristos.

„Să ne gândim că dacă noi cinstim icoanele este pentru că Îl cinstim pe Cel care este Icoana lui Dumnezeu Cel nevăzut, și anume pe Iisus Hristos, așa cum Îl numește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Coloseni”.

Ierarhul a explicat faptul că fiecare om poartă în sine chipul sau icoana lui Hristos: „Iisus Hristos este icoana nevăzută a Tatălui. Noi am fost creați după chipul lui Hristos, după icoana Lui. În limba greacă, dacă suntem un pic mai riguroși, termenul de chip ar trebui să se traducă prin termenul de icoană”.

Episcopul Hușilor a încheiat prin a arăta implicațiile concrete ale acestei conștiințe în viața de zi cu zi: „Dacă vom conștientiza că suntem icoanele lui Hristos, cred eu că s-ar schimba modul nostru de relaționare cu cei din jurul nostru”.

Foto credit: Episcopia Hușilor