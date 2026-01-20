PS Ignatie: Practicarea recunoștinței vindecă sufletul omului de anxietate și de depresie

„Practicarea recunoștinței este cea care vindecă sufletul omului de anxietate și de depresie”, a explicat duminică Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

Preasfinția Sa a slujit la Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds, Anglia, cu ocazia hramului.

La predică, ierarhul a explicat pasajul evanghelic despre Vindecarea celor zece leproși, vorbind despre importanța recunoștinței, numită „aristocrație spirituală”, și puterea ei de a transforma viața omului.

„Acești zece leproși s-au apropiat de Iisus cu speranță, cu foarte multă încredere, că El este singurul care poate să-i vindece, să-i despovăreze de această suferință a unei boli care, practic, le măcina trupul și, evident, sufletul”, a evidențiat ierarhul.

„Știm cu toții că atunci, când se instalează o suferință în corpul nostru, inevitabil suferă și sufletul, suferă și cele dinlăuntrul nostru, întreaga noastră ființă”.

Credința și logica

Vindecarea celor zece leproși, precizează Preasfințitul Părinte Ignatie, s-a produs înainte ca ei să vadă minunea.

„Hristos, în mod aparent, le dă un sfat care nu ar avea o foarte mare legătură cu solicitarea pe care au făcut-o acești zece leproși. Le spune: Duceți-vă și arătați-vă preoților, că voi v-ați curățit!”.

Potrivit logicii omului actual, situația leproșilor devine un paradox. Însă, noi trebuie să acționăm întotdeauna cu credință. Chiar și atunci când circumstanțele par să nu se fi schimbat, trebuie să continuăm.

„Dacă noi am fi fost în locul acestor zece leproși, probabil, fiind dominați un pic de un parcurs logic al unei solicitări pe care o dorim cu orice preț să ni se împlinească, am fi spus lui Iisus: Doamne, dar eu Ți-am cerut vindecare; eu nu sunt vindecat”, a subliniat Episcopul Hușilor.

„Paradoxal – spun paradoxal în raport cu logica noastră – cei zece leproși s-au dus cu încredere extraordinară în fața lui Iisus”.

Recunoștința

O distincție pe care a evidențiat-o ierarhul este cea dintre omul care săvârșește binele din inimă și cel care o face doar pentru a primi recunoștință.

„Dacă facem binele, să-l facem fără să așteptăm să ni se mulțumească. Datoria noastră este să fim discreți când facem binele”.

În același timp, „datoria celui care beneficiază de bine este să fie recunoscător și mulțumitor”. Totuși, în zilele noastre, uităm să mulțumim pentru ajutorul pe care îl primim.

„Chiar dacă au fost vindecați și au beneficiat de binele făcut de către Hristos, ei nu s-au întors înspre Acesta să-I mulțumească. Raportul este de nouă la unu. Din păcate, regăsim acest raport și în viața noastră”, a explicat Preasfințitul Părinte Ignatie.

Remediu pentru viață

Ierarhul a oferit o latură vindecătoare recunoștinței, care unește credința și psihologia.

„Sunt foarte mulți oameni care au practicat acest exercițiu al recunoștinței și au simțit o îmbunătățire a stării lor emoționale, sufletești. Au constatat că, de multe ori, motivele cele mai nesemnificative pentru recunoștință au devenit atât de importante pentru ei”.

Îndemnul cu care se încheie cuvântul Preasfințitului Părinte Igantie este de a fi recunoscători indiferent de situație și de a mulțumi pentru ceea ce avem.

„În psihologia modernă sau în vindecarea sufletului cuprins de deprimare, tristețe, se recomandă ca pe parcursul a unui număr de zile, 10, 20 de zile, fiecare persoană să încerce să pună pe hârtie cinci motive pentru care el este recunoscător”.

Foto credit: Episcopia Hușilor