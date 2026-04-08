PS Ignatie în Pastorala de Paști: Statutul spiritual și social al femeii este schimbat odată cu Învierea Domnului

„Statutul spiritual și social al femeii este completamente schimbat odată cu Învierea Domnului din morți”, a subliniat Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, în Pastorala de Paști.

Preasfinția Sa a arătat că în noaptea de Înviere, „retrăim experiența profundă a femeilor mironosițe care primesc ca un fulger năprasnic, în mijlocul întunericului deznădejdii, harul luminos al întâlnirii cu Iisus cel înviat”.

„Duhul Învierii este singura realitate capabilă să repare aceste dezechilibre existențiale și să ne vindece de neașezarea spirituală atât de prezentă în societatea de astăzi”, a subliniat Episcopul Hușilor.

Referindu-se la locul femeilor în evenimentul pascal, PS Ignatie a explicat că „nu este o pură întâmplare faptul că în inima celui mai mare eveniment din istoria umanității – Învierea Domnului – femeile mironosițe ocupă un loc privilegiat”.

„În iubirea autentică și curată nu există nicio ruptură în raportul dintre dorință și posibilitate. Tot ceea ce pare de necrezut devine realitate: moartea este înghițită de viață, frica transformată în curaj, tristețea topită în bucurie și întunericul risipit de puterea luminii pascale”, a adăugat Preasfinția Sa.

Biserica nu a căzut în capcana ideologiilor

Episcopul Ignatie a atras atenția că învățătura Bisericii nu susține ideea supremația bărbatului asupra femeii: „Din fericire, Biserica în experiența ei biblică, dogmatică și duhovnicească, de-a lungul veacurilor, nu a căzut în capcana ideologiei care instaurează o supremație a bărbatului față de femeie sau o impunere cu forța a ideii artificiale de egalitate dintre cei doi”.

„Toate ideologiile de gen contemporane, feminismul sau manosfera, exprimă simptomul deteriorării morale a ceea ce Dumnezeu a rânduit ca armonie și unitate între bărbat și femeie”, a adăugat Preasfinția Sa.

În același sens, ierarhul a subliniat că „tradiția biblică și patristică este extrem de explicită în a sublinia că tot ceea ce Dumnezeu a creat nu poate să fie marcat de conflict sau dominare păcătoasă”.

„Nimeni nu poate fi considerat inferior celuilalt, nici bărbatul față de femeie, nici femeia față de bărbat”, a adăugat episcopul.

Interpretări misogine

Totodată, Episcopul Hușilor a atras atenția asupra unor interpretări greșite: „Este profund inadecvat să ne fundamentăm unele interpretări misoginiste despre statutul femeii în Biserică prin recursul la evenimente sau pasaje biblice”.

„Nimic nu poate fi considerat întinat sau inferior în constituția ei spirituală și biologică, în nicio perioadă a vieții ei”, a afirmat Episcopul Ignatie, amintind de concepția greșită a impurității femeii în perioadă lunară sau imediat după ce naște.

Preasfinția Sa a evidențiat că femeia „este puntea și poarta care ni se oferă spre a păși în nemurire și frumusețea iubitoare revărsată de Dumnezeu peste lume”.

„Este păcat de moarte și sfidare a evidenței să stingem această bucurie sau lumină prin lipsa noastră de iubire și de atenție față de femeie”, a încheiat PS Ignatie.

Pastorala de Paști a Episcopului Ignatie poate fi accesată integral pe site-ul eparhiei.

Foto credit: Episcopia Hușilor