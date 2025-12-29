PS Ignatie: Să urmăm exemplul Sfântului Arhidiacon Ștefan, cel care rostind adevărul, avea chipul ca de înger

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a îndemnat, sâmbătă, să luăm exemplul Sfântului Arhidiacon Ștefan, care avea un chip de înger atunci când a mărturisit adevărul.

În cadrul cuvântului ținut la Catedrala ci hramurile„Sfinții Apostoli Petru și Pavel” și „Sfântul Grigorie Palama” din Bârlad, Episcopul Hușilor a amintit de viața Sfântului Arhidiacon Ștefan, cel care a fost pregătit să spună adevărul, chiar cu prețul vieții.

Dacă vom fi pregătiți să facem același lucru, vom avea capacitatea de a fi liberi, a explicat PS Ignatie.

„Sfântul Evanghelist Luca consemnează faptul că toți cei din sinedriu au constatat că fața Sfântului Arhidiacon Ștefan era ca de înger, luminoasă, plină de harul lui Dumnezeu. Acest lucru se datora faptului că el era pregătit să spună adevărul cu prețul vieții sale”.

„Și noi, ori de câte ori rostim adevărul, chipul nostru devine ca de înger pentru că adevărul înseamnă lumină – capacitatea de a fi un om liber. Însuși Domnul ne spune în Evanghelia de la Ioan că adevărul ne face liberi. Este cel care ne scoate la lumină și ne dă această capacitate extraordinară ca noi să nu mai fim sclavii vreunei idei sau ideologii mincinoase”, a subliniat PS Ignatie.

Delicatețea adevărului

În continuare, Preasfinția Sa a vorbit despre faptul că adevărul „se impune de la sine”.

„Cineva care rostește adevărul nu vrea niciodată să-l impună celuilalt. Adevărul nu are nevoie să fie impus prin forță, agresivitate, calomnie. Adevărul se impune de la sine. Este suficient ca să fie rostit. Nu are nevoie de forță, de agresivitate cum, din păcate, vedem în atitudinile unor persoane pentru care nu mai contează nimic – nici demnitatea ființei umane, nici modul cum rostesc lucrurile pe care le încuviințează ca adevăr când de fapt pot să fie o mare minciună”, a transmis ierarhul.

De cealaltă parte, cei din sinedriu, care l-au judecat pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, au folosit minciuna și calomnia.

„Ei l-au chemat la judecată invocând calomnii, minciuni. Nu există niciun text din care cineva să tragă concluzia că martirul Ștefan ar fi blasfemiat sau ponegrit în vreun fel Templul sau Legea Vechiului Testament. Au inventat o calomnie și pe baza acestei invenții l-au chemat la judecată”, a adăugat PS Ignatie.

Modelul Sfântului Arhidiacon Ștefan

Și noi putem fi „cu chip de înger” precum Sfântul Arhidiacon Ștefan, dar unii aleg tabăra minciunii, potrivit Episcopului Hușilor.

„Dacă vrem să avem față de înger, să ne rugăm la Sfântul Ștefan care nu a ezitat nicio clipă să mărturisească adevărul, fără ca să-l impună cu forța, fără să reproșeze ceva, fără să fie agresiv față de cei ce erau fățiș adversari și vrăjmași. A lăsat ca adevărul în sine să se impună și, desigur, cu starea aceasta de rugăciune și de dragoste față de vrăjmași.”

„Când nu rostim adevărul și ne lăsăm prinși de chingile minciunii avem un alt fel de chip. Despre acest chip ne spune Domnul Hristos că ori de câte ori cineva spune o minciună sau o calomnie, de fapt, el devine un fiu al diavolului, pentru că cel mai mare mincinos și tatăl minciunii este diavolul prin excelență”, a afirmat Preasfinția Sa.

Foto credit: Episcopia Hușilor

