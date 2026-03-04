PS Ignatie avertizează asupra invidiei în viața omului: Poate săvârși un gest nedemn

În cadrul unei predici de la începutul săptămânii, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a explicat care este pericolul invidiei și al răutății în relațiile dintre oameni: „Poate să îl aducă în punctul în care va săvârși un gest reprobabil”.

Ierarhul a amintit episodul biblic al uciderii lui Abel de către fratele lui, Cain, arătând că prima crimă din istoria omenirii își are originea în invidie și în incapacitatea omului de a-și cerceta propriul suflet.

„Într-un fel, Dumnezeu îi dă un semnal de alarmă, să se oprească și să se îndrepte, să se căiască pentru atitudinea pe care o are, pentru invidia din sufletul său: Pentru ce te-ai întristat și pentru ce s-a posomorât fața ta? Când faci bine, oare nu-ți este fața senină? Iar de nu faci bine, păcatul bate la ușă și caută să te târască, dar tu biruiește-l!”, a spus Preasfinția Sa.

„Cain nu a reușit să-și potolească invidia și răutatea. Nu a reușit să se adâncească în pocăință, cugetând în sinea sa de ce Dumnezeu nu a vrut să-i primească jertfa. Sfântul Ioan Gură de Aur, în tâlcuirea sa, ne spune așa de frumos că: Dumnezeu se uită întotdeauna la voința omului”.

Invidia anulează starea de comuniune

Episcopul Hușilor a explicat că situația lui Cain se repetă de cele mai multe ori în lumea de astăzi, unde pericolul invidiei și al răutății între oameni poate duce la adevărate „ucideri sufletești”, chiar dacă nu sunt însoțite de violență fizică.

„Acest fratricid se repetă duhovnicește ori de câte ori invidiem pe cei din jurul nostru, ori de câte ori ne comportăm cu răutate, ca și cum celălalt nu merită să se bucure de cele bune, să prospere, nu merită să simtă satisfacția muncii sale”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Ignatie a atras atenția că răutatea poate fi ascunsă uneori în spatele unor cuvinte aparent binevoitoare: „De multe ori, în spatele cuvintelor meșteșugite, sub umbrela unei atitudini duhovnicești, se poate ascunde gândul murdar al uciderii”.

„Însuși Domnul ne spune, în Predica de pe Munte, că tot cel ce va zice nebun fratelui său este vrednic de osânda gheenei. El nu are în vedere o boală, ci se referă la tot cel care-l desconsideră pe aproapele său și crede că nu ar fi în stare să facă lucruri bune, frumoase și îl disprețuiește, murdărindu-l prin calomnii”.

Starea omului invidios

Ierarhul a subliniat că omul își pierde adevărata noblețe atunci când se lasă stăpânit de răutate și pierde comuniunea cu semenii.

„Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că atunci când omul se manifestă în răutatea lui, este mai sălbatic decât animalele. Nu-l mai putem recunoaște în nimic din ceea ce face el, când este obsedat în a fi rău și în a se răzbuna. Așa cum s-a comportat Cain față de fratele său, Abel”.

Preasfinția Sa a îndemnat la cultivarea unei atitudini de recunoștință și la respect față cei din jur. Singura cale de vindecare rămâne cercetarea conștiinței și pocăința sinceră, iar răul nu este justificat sub nicio formă.

„Unii încearcă să motiveze că răutatea are o anumită rațiune, în sensul că atunci când cineva ne rănește profund și ne deposedează de ceea ce ne este cel mai drag și cu care ne identificăm ca oameni, noi ieșim la atac. Adesea se motivează acest lucru. Dar este total greșit, pentru că în fața lui Dumnezeu asemenea ieșiri nu au în spatele lor decât multă răutate”.

Preasfințitul Părinte Ignatie a oficiat luni Sfânta Liturghie a Darurilor înainte sfințite la Catedrala Episcopală din Huși.

Foto credit: Episcopia Hușilor