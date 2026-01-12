PS Benedict: Pocăința este grea, pentru că vine deodată cu durerea

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, a sfințit, duminică, iconostasul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din localitatea Crișeni, județul Sălaj, prilej cu care a abordat subiectul pocăinței, informează Trinitas TV.

În cuvântul său, PS Benedict a explicat că pocăința presupune schimbarea minții, a mentalității.

„Ce înseamnă pocăința? Înseamnă schimbarea minții, a mentalității. Cum vedem lucrurile din jurul nostru. Știți acea expresie, pe care eu o iubesc foarte tare: cum îți sunt gândurile, așa îți e și viața”.

„Pocăința înseamnă să vezi răul care te înconjoară, care te stăpânește, dar să-ți pui nădejdea în Dumnezeu. Pentru că Hristos a venit în lume să mântuiască, nu pe cel drept, ci pe cel păcătos”, a subliniat ierarhul.

Acceptare, nu justificare

Episcopul Sălajului a atras atenția asupra faptului că pocăința vine, de obicei, simultan cu durerea.

„Pocăința este grea, pentru că vine deodată cu durerea. Conștiința păcatului vine cu o durere cumplită. De ce? Pentru că lovește în egoismul nostru. Ce e de făcut?”.

„Să accepți durerea, nu să te justifici. Și atunci Dumnezeu îți trimite Harul, îți dă o cheie specifică prin care să citești realitățile din jurul tău”, a adăugat Preasfinția Sa.

O parohie tânără

La finalul Sfintei Liturghii, părintele paroh Silviu Boha i-a oferit Episcopului Benedict o icoană a Sfântului Ioan Botezătorul.

Piatra de temelie a Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul” din Crișeni a fost pusă în ziua de 14 octombrie 2013.

Prima Sfântă Liturghie în noul lăcaș a fost săvârșită în 2021.

Foto credit: Episcopia Sălajului / Facebook

