PS Ambrozie a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a primit titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Giurgiu din partea administrației locale.

Potrivit Primăriei, distincția i-a fost oferită în semn de recunoaștere pentru activitatea depusă ca Episcop al Giurgiului.

„Municipiul Giurgiu i-a conferit titlul de Cetățean de Onoare Preasfințitului Părinte dr. Ambrozie Meleacă, Episcopul Giurgiului, în semn de înaltă recunoaștere pentru activitatea sa pastorală, culturală și social-filantropică, precum și pentru contribuția remarcabilă adusă la dezvoltarea spirituală și comunitară a orașului nostru”.

„În cei aproape 20 de ani de activitate pastorală, Preasfinția Sa s-a remarcat printr-o implicare constantă și o lucrare bogată, orientată către consolidarea vieții spirituale, revitalizarea patrimoniului religios și susținerea inițiativelor comunitare”, se menționează în comunicatul Primăriei Giurgiu.

Slujire cu devotament în folosul cetățenilor

Administrația locală consideră că această distincție reprezintă un semn de apreciere și recunoștință pentru contribuția Preasfinției Sale la dezvoltarea socială și comunitară a municipiului.

„Sub îndrumarea sa, Episcopia Giurgiului a devenit un important centru de viață spirituală, culturală și socială, desfășurând numeroase activități menite să sprijine credincioșii, instituțiile locale și proiectele dedicate comunității giurgiuvene”.

„Prin această distincție, administrația publică locală își exprimă aprecierea și recunoștința pentru întreaga activitate a Preasfințitului Părinte Ambrozie și pentru rolul esențial pe care l-a avut în dezvoltarea și coeziunea comunității noastre”.

„Felicitări și mulțumiri pentru devotamentul și slujirea neobosită în folosul cetățenilor municipiului Giurgiu!”, au transmis reprezentanții Primăriei.

Foto credit: Episcopia Giurgiului

