Un proiect internațional va cerceta originea Manuscriselor de la Marea Moartă cu ajutorul inteligenței artificiale. Acțiunea își propune să clarifice unde au fost produse și copiate unele dintre cele mai importante texte ale lumii biblice.

Inițiativa, intitulată „Urmărind scribii și manuscrisele”, este coordonată de profesorul Mladen Popović de la Universitatea din Groningen și beneficiază de o finanțare de 2,5 milioane de euro acordată de Consiliul European pentru Cercetare (ERC).

În următorii cinci ani, specialiști în studii biblice, arheologie, chimie, știința materialelor și inteligență artificială vor colabora pentru a analiza proveniența manuscriselor.

Misterul de la Qumran

Manuscrisele de la Marea Moartă cuprind unele dintre cele mai vechi copii cunoscute ale cărților Vechiului Testament, alături de numeroase alte scrieri iudaice din perioada celui de-al Doilea Templu. Deși textele sunt cercetate de decenii, rămâne deschisă întrebarea privind locul în care acestea au fost redactate și copiate.

Cercetătorii încearcă să stabilească dacă manuscrisele au fost realizate de comunitatea care a trăit în apropierea sitului de la Qumran, dacă provin din alte centre ale Iudeii, precum Ierusalimul, sau dacă au fost aduse ulterior în peșterile unde au fost descoperite.

Pentru a răspunde acestor întrebări, proiectul va combina metode din domenii diferite, urmărind informațiile păstrate nu doar în conținutul textelor, ci și în materialele din care acestea au fost confecționate.

O metodă interdisciplinară de cercetare

Noua cercetare, care îmbină chimia analitică, paleografia și inteligența artificială, continuă cercetările desfășurate anterior în cadrul inițiativei „Mâinile care au scris Biblia”. Atenția se îndreaptă și asupra locurilor în care scribii și-au desfășurat activitatea.

În cadrul proiectului vor fi examinate până la 250 de manuscrise, folosind metode nedistructive, precum fluorescența cu raze X, spectroscopia în infraroșu, spectroscopia Raman și imagistica multispectrală. Aceste tehnici permit studierea documentelor fără a le deterioara.

Cercetarea va include și probe din colecția Autorității pentru Antichități din Israel, iar, pentru prima dată, papirusuri provenite din Egipt vor fi comparate cu cele descoperite la Qumran și în alte situri din Deșertul Iudeei.

Specialiștii speră că identificarea unor caracteristici comune ale cernelii, pergamentului sau papirusului va permite gruparea manuscriselor după locul de producție și va oferi noi informații despre activitatea scribilor și circulația textelor religioase în Iudeea antică.

Înființat în 2007 de Uniunea Europeană, Consiliul European pentru Cercetare (ERC) este principalul organism european care finanțează și susține cercetători de excelență din toate domeniile și de orice naționalitate, pentru dezvoltarea unor proiecte inovatoare.

Foto credit: Magnific