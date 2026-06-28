Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie ce va fi săvârșită în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor; Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului; Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Episcopală din Huși, județul Vaslui.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei; Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos; Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei; Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord; Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei; Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Mănăstirea Râmeț, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Țara Năsăudului, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli” din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala din Nürnberg, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Peștera, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din orașul Mioveni, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Mănăstirea Ciolanu, județul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din incinta Penitenciarului Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Stanbridge, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Schitul Bogâltin, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Paraclisul „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” al Reședinței Episcopale din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, și cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, la Mănăstirea Bixad, județul Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Veria din Grecia.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Paraclisul „Învierea Domnului” din Cahul.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Bărboi, județul Iași.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Măcin, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Botoș, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” din Carsoli, Italia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Catedrala Episcopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Cetățuia din Iași.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Moisei – Luncă, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereul vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Burgos, Spania.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene