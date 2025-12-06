Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 27-a după Rusalii

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 27-a după Rusalii, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Parohia „Sfântul Nicolae”- Podu Iloaiei din județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Mănăstirea Timișeni din județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Parohia „Sfântul Nicolae” din Bruxelles, Belgia.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Sfânta Treime“ din Düsseldorf, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, Illinois, SUA.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfinții Ierarhi Nicolae și Bretanion” din localitatea 23 August, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Parohia Bucerdea Vinoasă din județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Paraclisul Arhiepiscopal „Nașterea Domnului” din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul Reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Biserica „Sfântul Mina” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Parohia Țipari, județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Parohia „Sfânta Muceniță Filoteea de la Curtea de Argeș” și „Sfântul Cuvios Beda” din Norwich, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Prisaca, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Parohia Oradea-Zorilor, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Catedrala Episcopală din municipiul Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea Chirilovca din Florești, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia „Sfântul Ilie” din Chircani, raionul Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Mare Mucenic Mina” din municipiul Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului” din Miercurea Ciuc, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Vârtoapele de Sus, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Catedrală Episcopală din Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Parohia Brastavățu, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Parohia Fântâna Mare din județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală din Zalău.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfântul Mucenic Pantelimon” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Parohia „Sfântul Proroc Daniel” și „Sfântul Mucenic Ioan Valahul” din Iași.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Parohia Bichișceaba (Békéscsaba), Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Roma (San Giovanni).

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria” din Oropesa del Mar, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Sfintele Mucenițe Filofteia de la Argeș, Tatiana de la Craiova și Suniva de la Selja și Bergen” din Bergen, Norvegia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Parohia „Sfânta Filoteea de la Argeș” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe” și „Sfinții Epictet și Astion” din Saint-Hubert, Québec, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la parohia în formare din Kilkenny, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Nou din Capitală împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Theologos, Mitropolit de Serres și Nigrita (Biserica Ortodoxă a Greciei).

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Parohia Uspenia din municipiul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica militară a Regimentului 50 Rachete Antiaeriene „Andrei Mureșianu” din Florești, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji la Parohia „Buna Vestire” și „Soborul Sfinților Putneni”- Paraclis Mitropolitan din localitatea Sculeni, raionul Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” și „Sfântul Ierarh Bonifațiu” din Kempten, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” Bogdăneasa – Gura Humorului, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Parohia Arad – Faleză Sud, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Baia Borșa, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici” din Colmenar Viejo, Spania.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro / Mircea Florescu