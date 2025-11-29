Programul ierarhilor în Duminica a 30-a după Rusalii

În Duminica a 30-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie de la Catedrala Naţională. Slujba va fi săvârșită de Preasfințiții Părinți Episcopi Vicari Varlaam Ploieşteanul, Paisie Sinaitul și Timotei Prahoveanul.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, la Catedrala Mitropolitană „Adormirea Maicii Domnului” din Cluj-Napoca.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor va sluji la la Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi împreună Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călaraşilor şi Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la biserica Sfântul Apostol Andrei, din Montpellier, Franţa.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Catedrala „Sfinții Arhangheli Mihail, Gavriil și Rafail” din Paris, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la biserica Sfântul Ioan Casian și Sfântul Andrei Șaguna, din San Antonio, Statul American Texas.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului și cu Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților la Mănăstirea „Peștera Sfântului Apostol Andrei” din comuna Ion Corvin, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului la paraclisul reședinței Arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Focșani, județul Vrancea.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la biserica Arad – Micălaca Nouă, Zona 300, județul Arad.

Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord va sluji la biserica Nașterea Maicii Domnului, din Carlisle, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Oraviţa.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din cartierul Aluniș, Drobeta Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji al biserica „Sfinții Împărați Constantin și mama sa Elena”, din satul Corlăteni, Raionul Rîșcani, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la biserica Sfintii Trei Ierarhi din Videle, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Catedrala veche din Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Zalău.

Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la Sediul Eparhial (Roma).

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Arganda del Rey, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la biserica “Sfântul Dimitrie cel Nou” din Roma – Borghesiana, Italia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la catedrala Sfinții Apostoli Petru și Pavel si Sf. Ierarh Andrei Șaguna din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala Sf. Gheorghe și Sf. Andrei Șaguna, din Windsor, provincia Canadiană Ontario.

Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Sfintei Cruci” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșãneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la biserica „Adormirea Maicii Domnului” – Vânători Neamț, din Protopopiatul Târgu Neamț.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la biserica Topolovăţu Mare, din județul Timiș.

Preasfinţitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului va sluji la Paraclisul „Sfinții Ierarhi Nectarie de la Eghina, Luca al Crimeii și Calinic al Edesei” al bisericii „Buna Vestire și Soborul Sfinților Putneni”- Paraclis Mitropolitan din localitatea Sculeni, Raionul Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Așezământul Sfântul Andrei din Fălticeni.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Paraclisul arhiepiscopal ,,Sfântul Apostol Andrei” din Vladimirescu, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la biserica „Sfântul Apostol Andrei” din Satu Mare.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la biserica Sfântă Mare Muceniță Ecaterina din Fuenlabrada, Spania.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix

