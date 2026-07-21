Dumnezeu mântuiește prin iubire: Prima Liturghie în noua biserică a Schitului Vârtop

Dumnezeu mântuiește prin iubire, a spus Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, duminică, la prima Liturghie oficiată în noua biserică a Schitului Vârtop in județul Bihor.

La sosire, Episcopul Oradiei a fost întâmpinat, potrivit tradiției moților, de tulnicărese din Munții Apuseni, iar la Liturghie au participat reprezentanți ai autorităților centrale și locale și sute de credincioși din mai multe județe.

„Dumnezeu este Singurul Care are putere să scoată afară duhurile necurate. Duhurile necurate ce caută? Să stăpânească, să domine! Ei vor să aibă propriul lor imperiu”, a explicat Preasfințitul Părinte Sofronie în predica despre Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum.

„De ce a căzut îngerul cel mare, de la început, satana? Pentru că a vrut să se pună în locul lui Dumnezeu! A jinduit la Monarhia Divină, a vrut să se pună el împărat peste Creație, uitând că este o creatură.”

Dumnezeu este iubire

Părintele episcop a subliniat că Dumnezeu este Unicul Care este necreat și are putere deplină, totală, absolută, asupra creației – inclusiv asupra duhurilor necurate.

„Dumnezeu este Iubire. Lui Dumnezeu Îi este milă de oameni”, a continuat ierarhul. „El nu vrea sclavi, așa cum vrea diavolul! Diavolul nu are prieteni, numai sclavi. Diavolul vrea să înrobească pe oameni, pentru ca să îi execute lui poruncile; așa cum, prin inspirație demonică, vor să facă toți dictatorii de pe pământ, toți cei care au condus imperii de lut.”

„Dar Dumnezeu este Iubitor. El creează din Iubire. Salvează din Iubire. Mântuiește prin Iubire. Și asta face Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos. Se face văzut, palpabil. El e Dumnezeu. Nu Se supără când este chemat «Fiul lui David», ba chiar mărturisește despre Sine că este «Fiul Omului»”, pentru că așa este văzut în Legea cea Veche”, a continuat Preasfinția Sa.

„Așa cum prin om a venit ispita, căderea și moartea, prin Fiul Omului vine Izbăvirea. Dar Fiul Omului este Fiul lui Dumnezeu Care Se face Om. Fiul lui David, Fiul Omului este, așadar, Fiul lui Dumnezeu Care Se face Om pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire.”

Comuniune în Munții Apuseni

La final, chiriarhul Oradiei a apreciat implicarea tuturor binefăcătorilor și credincioșilor care au sprijinit edificarea noii biserici, exprimându-și nădejdea că Schitul Vârtop va continua să se dezvolte ca un autentic loc de rugăciune, reculegere și întărire duhovnicească pentru credincioșii care urcă pe înălțimile Apusenilor în căutarea lui Dumnezeu.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Corului „Solemnis” al Bisericii „Nașterea Domnului” din Satu Mare, dirijat de prof. Maria Chiș. Credincioși din Petrova, județul Maramureș, au interpretat pricesne, iar o parte dintre ei, care aparțin de Vicariatul Ortodox Ucrainean al Patriarhiei Române, au cântat rugăciunea „Tatăl nostru” în limba maternă.

Potrivit tradiției statornicite în ultimii ani la schit, un sobor condus de Arhim. Mihail Tărău, starețul Mănăstirii Izbuc și exarhul mănăstirilor din Episcopia Oradiei, a mai oficiat Acatistul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul și Taina Sfântului Maslu, precum și rugăciuni de dezlegare și binecuvântare.

Bucuria duhovnicească a continuat luni cu Sf. Liturghie din ziua de pomenire a Sf. Ilie, – cinstit în mod deosebit de moți.

Despre schit

Schitul Vârtop, cu hramurile „Schimbarea la Față a Domnului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, este dependent de Mănăstirea Izbuc din județul Bihor și condus de starețul acestei mănăstiri, Arhim. Mihail Tărău.

Așezământul monahal este situat la peste 1.100 de metri altitudine, iar noua biserică, ridicată la inițiativa Preasfințitului Părinte Sofronie, este realizată după modelul ctitoriei brâncovenești de la Mănăstirea Govora.

Piatra de temelie a fost pusă în 2011, iar lucrările de construcție au început în 2022. În anii anteriori, de sărbătoarea Sf. Ilie, au fost marcate momente importante în dezvoltarea schitului: în 2024 au fost sfințite clopotele, iar în 2025 au fost așezate crucile pe turlele bisericii.

Etapele următoare ale lucrărilor vor viza tencuirea și decorarea fațadei exterioare și pictura interioară.

Foto credit: Episcopia Oradiei