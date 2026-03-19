În Capitală a avut loc prima audiție publică integrală a spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii”

Prima audiție integrală a spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii”, produs de Liceul „Nicolae Steinhardt” și Asociația Copil Dorit din Capitală, a avut loc marți, la Centrul metropolitan de educație și cultură „Ioan I. ­Dalles” din București.

Adaptarea radiofonică după opera literară cu același titlu, semnată de părintele Nicolae Steinhardt, a fost realizată de o echipă formată din Alina Hiristea, scenarist, Mihai Lungeanu, regizor, și actorii Marcel Iureș (naratorul) și Vlad Ivanov (vocea lui N. Steinhardt).

Între participanți s-au aflat arhim. Macarie Motogna, starețul Mănăstirii „Sfânta Ana” de la Rohia și exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, părintele Mihail Milea de la Catedrala „Sfântul Sava” din ­Buzău, prof. George Ardeleanu – biograful lui N. Steinhardt care a avut o contributie substanțială la publicarea integralei Steinhardt la Ed. Polirom, Claudia Peiu, președinta Asociației Copil Dorit.

Martie, o lună semnificativă pentru destinul Monahului de la Rohia

Arhim. Macarie Motogna a subliniat importanța păstrării moștenirii duhovnicești și culturale lăsate de părintele Nicolae Steinhardt.

„Inițiativa de a pune în scenă «Jurnalul fericirii», opera de căpătâi a părintelui Nicolae Steinhardt, este un exemplu remarcabil de promovare a culturii și spiritualității”, a spus părintele arhimandrit.

„Luna martie are o semnificație deosebită în memoria părintelui Nicolae, fiindcă pe 15 martie s-au împlinit 66 de ani de la botezul său în celula de la Jilava, iar pe 30 martie se marchează ziua trecerii sale la Domnul.”

Starețul Mănăstirii Rohia a subliniat că, prin punerea în scenă a „Jurnalului fericirii”, aceasta devine accesibilă tinerilor, copiilor și tuturor categoriilor de vârstă.

„Opera sa a fost tradusă în nouă limbi străine și lansată în orașe precum New York și Washington, iar această adaptare contribuie la cunoașterea și aprecierea tot mai largă a personalității părintelui”, a adăugat arhim. Macarie Motogna.

„Părintele Nicolae Steinhardt rămâne un exemplu de smerenie și dăruire, a cărui viață și operă inspiră iubire pentru Hristos și curaj în mărturisirea credinței.”

Evenimentul de marți a fost precedat de lansarea oficială a producției vineri, 13 martie 2026, la Liceul „Nicolae Steinhardt” din București, în prezența părintelui profesor Constantin Coman, a prof. George Ardeleanu, vicepreședintele Fundației „N. Steinhardt”, a actorului Marcel Iureș și a scenaristei Alina Hiristea:

Spectacolul adaptat pentru radio poate fi ascultat gratuit pe pagina de Youtube a Asociației Copil Dorit:

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Foto credit: Ziarul Lumina