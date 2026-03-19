În Capitală a avut loc prima audiție publică integrală a spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii”

Prima audiție integrală a spectacolului radiofonic „Jurnalul fericirii”, produs de Liceul „Nicolae Steinhardt” și Asociația Copil Dorit din Capitală, a avut loc marți, la Centrul metropolitan de educație și cultură „Ioan I. Dalles” din București.
Adaptarea radiofonică după opera literară cu același titlu, semnată de părintele Nicolae Steinhardt, a fost realizată de o echipă formată din Alina Hiristea, scenarist, Mihai Lungeanu, regizor, și actorii Marcel Iureș (naratorul) și Vlad Ivanov (vocea lui N. Steinhardt).
Între participanți s-au aflat arhim. Macarie Motogna, starețul Mănăstirii „Sfânta Ana” de la Rohia și exarhul mănăstirilor și schiturilor din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, părintele Mihail Milea de la Catedrala „Sfântul Sava” din Buzău, prof. George Ardeleanu – biograful lui N. Steinhardt care a avut o contributie substanțială la publicarea integralei Steinhardt la Ed. Polirom, Claudia Peiu, președinta Asociației Copil Dorit.
Martie, o lună semnificativă pentru destinul Monahului de la Rohia
Arhim. Macarie Motogna a subliniat importanța păstrării moștenirii duhovnicești și culturale lăsate de părintele Nicolae Steinhardt.
„Inițiativa de a pune în scenă «Jurnalul fericirii», opera de căpătâi a părintelui Nicolae Steinhardt, este un exemplu remarcabil de promovare a culturii și spiritualității”, a spus părintele arhimandrit.
„Luna martie are o semnificație deosebită în memoria părintelui Nicolae, fiindcă pe 15 martie s-au împlinit 66 de ani de la botezul său în celula de la Jilava, iar pe 30 martie se marchează ziua trecerii sale la Domnul.”
Starețul Mănăstirii Rohia a subliniat că, prin punerea în scenă a „Jurnalului fericirii”, aceasta devine accesibilă tinerilor, copiilor și tuturor categoriilor de vârstă.
„Opera sa a fost tradusă în nouă limbi străine și lansată în orașe precum New York și Washington, iar această adaptare contribuie la cunoașterea și aprecierea tot mai largă a personalității părintelui”, a adăugat arhim. Macarie Motogna.
„Părintele Nicolae Steinhardt rămâne un exemplu de smerenie și dăruire, a cărui viață și operă inspiră iubire pentru Hristos și curaj în mărturisirea credinței.”
- Evenimentul de marți a fost precedat de lansarea oficială a producției vineri, 13 martie 2026, la Liceul „Nicolae Steinhardt” din București, în prezența părintelui profesor Constantin Coman, a prof. George Ardeleanu, vicepreședintele Fundației „N. Steinhardt”, a actorului Marcel Iureș și a scenaristei Alina Hiristea:
- Spectacolul adaptat pentru radio poate fi ascultat gratuit pe pagina de Youtube a Asociației Copil Dorit:
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Foto credit: Ziarul Lumina